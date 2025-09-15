Новини
Турнето на Цитиридис протича при празни зали

Турнето на Цитиридис протича при празни зали

15 Септември, 2025

При това на фона на доста скромни цени на билетите

Турнето на Цитиридис протича при празни зали - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турнето на Цитиридис е пълен провал! До момента комикът не е успял да напълни нито една от 19-те зали, които е наел за изявите си в 19 града из цяла България, пише „Уикенд”.

Билетите за турнето на Цитиридис са пуснати в продажба още от месец май – веднага след финала на най-хитовото шоу у нас в последните години – „Като две капки вода” на NOVA. Гъркът взе участие в него, представи се много добре и спечели доста фенове, а за да е напълно сигурен, че ще разказва смешки в пълни зали, влезе и в журито на „България търси талант” тази есен по bTV. Но дори тази двойна реклама в най-гледаното време по двете най-гледани телевизии у нас не успя да накара достатъчно хора да си купят билети, за да го гледат на живо.

Проверка на „Уикенд” установи, че той не може да достигне продажби дори на половината от местата в наетите за шоуто му зали в цели 19 града у нас. Пълният му провал става на фона на доста скромни цени на билетите. В повечето градове те вървят между 30 и 40 лева, а има и места, където са още по-евтини. В Казанлък например, където Цитиридис ще се вихри на 9 октомври, цените са по 25 лева за по-лошите и 35 – за най-хубавите места за зрители. И въпреки това месец преди събитието бяха продадени само 55 билета.

 

 

 

Ако някой смята, че има още много време до гостуването на Николаос в Казанлък и че хората най-вероятно ще се втурнат към касите, за да купуват билети в последния момент, то нека види какво става в Бургас, откъдето турнето стартира на 14 септември. Там звездата е наел зала със 180 места, но 5 дни преди шоуто си бе успял да продаде само 82 от тях. В Ямбол, където се гласеше да гостува 2 дни след морския град, билетите, които успя да пласира седмица по-рано, бяха едва 51. Цитиридис е тръгнал натам с голяма кошница – зала с 311 места. Но май сериозно се е надценил. В Сливен положението е още по-катастрофално. Там комедиантът ще гостува на 17 септември – ден след Ямбол, и беше продал само 46 билета за изявата си.

Какво е положението в Зала 1 на НДК, в която се целят най-амбициозните шоумени у нас, преди да отправят взор към най-голямото и престижно място за събития в страната ни – „Арена София”, а оттам – и към Националния стадион? „Уикенд” си направи труда да провери и установи, че положението никак не е розово. Изглежда, Николаос все пак не се е самозабравил дотолкова, че да плати наем за цялата зала, а е пропуснал и балконите, и част от партера. От 3380 кресла общ капацитет (по официални данни от сайта на НДК) и капацитет на партера от 2100 места, за „Пълно безобразие” са наети едва няколко сектора. Сборът на всички седалки в тях е по-малко от 1700 – с други думи казано: половината от залата. Всеки може да провери колко от тези наети места са продадени – по-малко от половината или общо една четвърт от пълния капацитет на салона. Това означава, че на 20 октомври, когато е шоуто на Николаос Цитиридис в НДК, той сериозно рискува да излезе пред зала, в която три от четири места ще бъдат празни. Редно е да се отбележи, че билетите в София са по-скъпи от тези в страната – между 35 и 60 лева. Част от местата, които излизат в сайтовете за продажби като заети, всъщност са запазени за медийни партньори, приятели и колеги и ще се раздават без пари.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Кольо

    46 2 Отговор
    Амчи кой беше тоя туфлек?

    13:18 15.09.2025

  • 2 успех

    32 2 Отговор
    може някой да посети ако е безплатно и навън да вали като из ведро....и хората просто да се скрият вътре от дъжда

    13:18 15.09.2025

  • 3 Фончо

    20 0 Отговор
    Ай штига бе

    13:19 15.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    Да иде в Солун.

    Коментиран от #8

    13:20 15.09.2025

  • 5 надарена кака

    18 1 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    Коментиран от #12

    13:21 15.09.2025

  • 6 Механик

    33 1 Отговор
    Проблемът е, че някои хора никога не могат да разберат, че на стават за определена работа и натискат ли, натискат.
    В случая освен бездарието на върпосният Цикирикис, той се е ориентирал ккъм един комедиен жанр, който никога не може да пробие в балканските държави, Италия и Испания. Просто хората тук не харесват стендап комедията. Тя е подходяща за САЩ , Англия и Австралия. Специфика на етноса.

    13:23 15.09.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    27 0 Отговор
    Само неNORмалник може да плати, ча да гледа този Цикатридинис...

    13:24 15.09.2025

  • 8 Що в Солун

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Вземи го в заведението ти. Може да напълни половината от 4те ти маси.

    13:26 15.09.2025

  • 9 Божеее , Боже

    6 1 Отговор
    "Комик " ? Вован е комик ..

    13:26 15.09.2025

  • 10 Обективно погледнато

    18 0 Отговор
    30 и 40 лв са много за човек, който освен тоалетната чиния, друго трудно ще напълни. Виж да беше ги пуснал по 3.40 лв, можеше някой и да се излъже.

    13:28 15.09.2025

  • 11 Дика

    22 0 Отговор
    Напротив, с оглед на глупостите на тоя даже много билети е продал. Кой изобщо е тръгнал да го гледа тоя?

    13:29 15.09.2025

  • 12 И без

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "надарена кака":

    Да ги сваляш ще ти напълня залата до пръсване и с правостоящи. Няма да е празна като с Цитиридис.

    13:32 15.09.2025

  • 13 празна зала

    8 5 Отговор
    Народът си иска мазния помак вики калев с неговото грамофонче.

    13:32 15.09.2025

  • 14 Фререе

    16 0 Отговор
    ако дава по 50 лв на входа - отивам

    13:50 15.09.2025

  • 15 Софиянец

    13 1 Отговор
    Хахах, то този самия е пълен провал като човешко същество! Абсолютен боклук!

    13:54 15.09.2025

  • 16 Е как бре

    8 0 Отговор
    Нали щеше да прави турне с Гънс енд Роузес тоя паляк 😁

    Коментиран от #18

    14:02 15.09.2025

  • 17 Рачко Пръдлето

    7 0 Отговор
    Сигурно щото е много кадърен...😎

    14:03 15.09.2025

  • 18 Да бе да

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е как бре":

    То като лафа:
    Аз ходя с нея, ама тя още не знае.

    14:05 15.09.2025

  • 19 Лост

    12 0 Отговор
    Ами поне от "България търси талант" ще вземе някой лев.Само ме разбирам как такива безталанни като Кикиридис и Врачката са жури там? Че и мамин Сашко.

    14:05 15.09.2025

  • 20 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Ако е продал около половината места предварително, винаги ще има и продажба на място в деня на представлението, тъй че горе-долу ще покрие разходите! Колегата горе правилно е отбелязал,че стенд ъп комедията не е търсен продукт на балканите!

    14:10 15.09.2025

  • 21 добре че е братоевица

    4 0 Отговор
    оти циципутис е пълна скръб

    14:19 15.09.2025

  • 22 ай закривай

    3 0 Отговор
    Е вие какво очаквате от бездарници, като Цитиридис? Прости смешки от м.а.з.е.н гръцки м.ии.нн.д.и.л

    14:20 15.09.2025

  • 23 Селянин

    4 0 Отговор
    Даже незнам как и толкова е продал. Пари да ми дават няма да отида да го гледам тоя покемон.

    14:21 15.09.2025

  • 24 Ха-ха! Вързахте ли се?

    1 6 Отговор
    Това е реклама. Доста ефективна, като гледам как кълвете.
    С жената ще ходим да го гледаме. Купуваме си билети в последния момент. Да не е Мадона, че да свършат билетите?

    14:22 15.09.2025

  • 25 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 0 Отговор
    Е кой, ще си плаща да ходи да слуша смешки, като е едневно получава безплатни дози "смях" до сълзи от комиците Бацо и Шишо?

    14:26 15.09.2025

  • 26 Шегобиец

    1 0 Отговор
    Ех, толкоз плюене по Аксел и Гънс! Поне за някаква скромна реклама? И накрая пак никакъв ефект? Язък!

    14:35 15.09.2025

  • 27 Смешко

    0 1 Отговор
    Не са съвсем празни залите. Пълни са до половината някъде. Не е чак толкова зле.

    14:45 15.09.2025

  • 28 Антикомуне

    1 0 Отговор
    Този е голямо недоразумение. Изгониха го от телевизията поради некадърност, сега се вре по всяко предаване, но си остава същия аматьор. Как може да е жури в България търси талант след като той не разбира от изкуство и е пълен аматьор.

    14:47 15.09.2025