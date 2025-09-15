Новини
Любопитно »
Нова порция магнитни бури връхлита Земята през следващите дни

Нова порция магнитни бури връхлита Земята през следващите дни

15 Септември, 2025 14:12 499 3

  • магнитни бури-
  • връхлита-
  • слънцето-
  • земята

Земята ще бъде в този поток поне четири или пет дни

Нова порция магнитни бури връхлита Земята през следващите дни - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нова порция магнитни бури ни чака през следващите дни. Земята беше изложена на слънчевия вятър, причинен от коронална дупка.

Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания (ИКИ) на РАН.

"С размера на короналната дупка, наблюдавана в момента на Слънцето, вариантът тя някак си да подмине Земята изглеждаше абсурден. Основният въпрос беше какви са параметрите на плазмата вътре в дупката и най-важното - каква е скоростта на вятъра там“, се казва в публикацията.

Земята ще бъде в този поток поне четири или пет дни.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някои

    1 0 Отговор
    Ги болят главите а на мен ми предизвиква ерекция. Значи на някои ще им лекувам главоболието.

    14:15 15.09.2025

  • 2 др Гей Билтс

    0 0 Отговор
    4-5 дни е инкубационния период на Ковид. Проф Ива каза, че края на септември ще е пикът.

    14:15 15.09.2025

  • 3 Това са

    0 0 Отговор
    Магнитни бури - ново начало.

    14:28 15.09.2025