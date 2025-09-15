Нова порция магнитни бури връхлита Земята през следващите дни

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Денят Ви носи повече емоции, свързани с радост и творчество. Сутринта може да бъде по-трудна и да изисква повече търпение. Първият учебен ден е символ за вярата, че всяко начало носи растеж и вдъхновение.

Водолей (21.01 - 19.02) Фокусът ще бъде върху ежедневните задачи и задължения. Сутринта може да почувствате напрежение и липса на енергия. Първият учебен ден, дори не е свързан пряко с Вас самите, е напомняне за силата на реда и малките, но постоянни стъпки.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес партньорствата ще бъдат във фокус. Сутринта може да донесе напрежение или чувство за дистанция. Днес е и първият учебен ден-символ на новото начало и подкрепата, която си даваме един на друг.

Стрелец (23.11 - 22.12) Фокусът ще бъде върху доверие и споделени отговорности. Сутринта може да донесе напрежение и неяснота, но денят е подходящ за освобождаване от ненужното. Първият учебен ден Ви напомня, че най-важното е да споделяме пътя на знанието.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ще провокира размисли за личния смисъл и ценности. Сутринта ще бъде по-тежка, с усещане за ограничения или умора. Първият учебен ден е напомняне, че знанието изисква търпение и постоянство.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще бъдете насочени към работа и обществено признание. Сутринта може да усетите напрежение в отговорностите. Първият учебен ден е символ за нови пътища и за възможността да израствате заедно с другите.

Дева (24.08 - 23.09) Фокусът ще бъде върху приятелства и колективни занимания. Възможни са трудности в общуването сутринта, но търпението ще помогне. Първият учебен ден Ви напомня за силата на общността и споделеното усилие.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят е подходящ за повече вътрешен размисъл и спокойствие. Сутринта може да донесе усещане за несигурност. Първият учебен ден е напомняне, че всяко ново знание се гради стъпка по стъпка.

Рак (22.06 - 23.07) Луната е във Вашия знак и денят е силно емоционален за Вас. Сутринта ще донесе напрежение и умора, затова избягвайте претоварване. Първият учебен ден ще Ви подтикне да бъдете източник на подкрепа и вдъхновение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Фокусът е върху материални въпроси и сигурност. Сутринта ще Ви изправи пред колебания или дребни трудности, но ще се справите с търпение. Първият учебен ден е напомняне да вложите грижа и подкрепа към младите.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще бъдете по-ангажирани с разговори и кратки задачи. Сутринта може да донесе известно объркване, но с постоянство ще подредите всичко. Първият учебен ден винаги носи еуфория и ще Ви даде усещане за ново начало и връзка с близките.