Магнитните бури, които ни предстоят през ноември

Ноември, макар и есенен и студен, няма да ни остави без слънчеви изригвания и придружаващите ги магнитни бури. Днешният 2 ноември 2025 г. започва с отчетливо активна слънчева обстановка. Прогнозният K-индекс достига стойност 4 – ниво, което попада в жълтата зона и подсказва възможни смущения в земната магнитосфера. Макар този показател все още да не се класифицира като геомагнитна буря (която започва при стойности 5 и повече), експертите препоръчват да подходим с повишено внимание.

Според данни от системите за наблюдение на космическото време, през изминалото денонощие са регистрирани две C-клас изригвания от активни области на Слънцето. Слънчевата активност остава в нисък до умерен диапазон, но тенденцията е за нарастване, като се очакват и възможни изригвания от клас М през следващите дни.

По-активен слънчев цикъл от очакваното

Учените отбелязват, че 25-ият слънчев цикъл – настоящият в дългосрочната 11-годишна слънчева динамика – протича по-активно от прогнозираното. Това означава по-чести и по-интензивни сътресения на земната магнитосфера, които влияят върху комуникациите, навигационните системи, сателитите и електроенергийните мрежи.

Според последните анализи на международните центрове за космическо време, ноември ще се характеризира с няколко последователни периода на засилена геомагнитна активност. Очаква се умерена активност през първите дни на месеца, последвана от по-силни смущения около средата и края му.

Кога ни очакват магнитни бури през ноември?

2–4 ноември – умерена активност (Kp около 4)

12–18 ноември – вероятни интензивни геомагнитни бури

25 ноември – очаквана силна буря с червен предупредителен статус (Kp ≥ 5)

28–30 ноември – повишена активност в края на месеца

Макар подобни прогнози да подлежат на промени в зависимост от развитието на слънчевите изригвания и скоростта на слънчевия вятър, тенденцията за активен месец е ясно очертана.

Какво да правим при магнитна буря?

Геомагнитни бури с индекс около 4 обикновено причиняват минимални смущения – краткотрайни проблеми в радиокомуникациите, отклонения в GPS точността и слаб ефект върху електроенергийните мрежи. При по-високи стойности (Kp ≥ 5) въздействието може да се засили и да засегне сателитни системи, авиационни комуникации и дори здравето на чувствителни хора – особено при пациенти със сърдечно-съдови и нервни заболявания.

За операторите в енергетиката, телекомуникациите и транспорта се препоръчва редовно проследяване на ежедневните бюлетини за космическо време и осигуряване на готовност при потенциални смущения.

Любителите на астрономически явления също имат повод за интерес – прогнозите за повишена активност повишават шанса за наблюдение на полярни сияния в по-северните райони на Европа и Азия.