Новини
Любопитно »
Отчетоха едно от най-мощните слънчеви изригвания за тази година

Отчетоха едно от най-мощните слънчеви изригвания за тази година

4 Ноември, 2025 12:31 529 0

  • слънчево изригване-
  • магнитни бури-
  • метеорология

Максималната радиация е регистрирана в 12.11 ч. българско време

Отчетоха едно от най-мощните слънчеви изригвания за тази година - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени отчетоха най-мощното слънчево изригване от клас М от края на септември насам тази нощ.

Явлението е класифицирано като M5.0. Максималната радиация е регистрирана в 12.11 ч. българско време. Това е най-мощното слънчево събитие от 28 септември насам, когато се случи изригване с M6.4, съобщават учените от РАН.

Астрономите в момента регистрират образуването на мощно изхвърляне на слънчева маса, но точната му траектория все още е неизвестна. Активната област в момента е значително изместена от Земята. Въпреки това, тя постепенно се приближава. Ако изхвърлянето на плазма не се е случило под екстремен ъгъл, слънчевият материал вероятно ще подмине нашата планета.

Преди това специалисти от ИКИ РАН съобщиха, че активна област 4246 на Слънцето вече се е появила от обърнатата към Земята страна. Зад нея се движи друга мощна област, която може да се превърне в „основното“ слънчево петно.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ