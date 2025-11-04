Отчетоха едно от най-мощните слънчеви изригвания за тази година

Учени отчетоха най-мощното слънчево изригване от клас М от края на септември насам тази нощ.

Явлението е класифицирано като M5.0. Максималната радиация е регистрирана в 12.11 ч. българско време. Това е най-мощното слънчево събитие от 28 септември насам, когато се случи изригване с M6.4, съобщават учените от РАН.

Астрономите в момента регистрират образуването на мощно изхвърляне на слънчева маса, но точната му траектория все още е неизвестна. Активната област в момента е значително изместена от Земята. Въпреки това, тя постепенно се приближава. Ако изхвърлянето на плазма не се е случило под екстремен ъгъл, слънчевият материал вероятно ще подмине нашата планета.

Преди това специалисти от ИКИ РАН съобщиха, че активна област 4246 на Слънцето вече се е появила от обърнатата към Земята страна. Зад нея се движи друга мощна област, която може да се превърне в „основното“ слънчево петно.