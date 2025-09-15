Новини
Ирина Шейк пусна в социалните мрежи провокативна фотосесия край басейна посред нощ (СНИМКИ)

15 Септември, 2025 15:45 934 5

"Мина времето ви за лягане...", написа многозначително моделът под публикацията на снимките

Ирина Шейк пусна в социалните мрежи провокативна фотосесия край басейна посред нощ (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестната руска красавица Ирина Шейк привлече вниманието на феновете си, след като сподели дръзка фотосесия в Instagram.

39-годишната модна икона демонстрира безупречна форма, облечена в изключително оскъден черен бански, който подчертава нейната елегантност и сексапил. На кадъра, който бързо събра хиляди харесвания и коментари, Шейк се е настанила на въжена люлка край басейна посред нощ. Тънките презрамки и дълбокото деколте на горнището, съчетани с ниско изрязани бикини, разкриват перфектните ѝ извивки и подчертават нейната самоувереност. За финал на впечатляващата си визия, супермоделът е заложила на масивен, бляскав кръст и стилни обеци, които придават допълнителен блясък на цялостния ѝ облик.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от irina shayk (@irinashayk)


Снимките предизвикаха истински фурор сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за нейната красота и излъчване.


  • 1 Фиър

    2 0 Отговор
    Страх от тъмнто на Мейдън

    15:48 15.09.2025

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Рускините, колкото по-дърти ставят толкова по-злобни стават, докато при укропки не е така. Докато са млади се правят на по-недостъпни с цел да изкопчат нещо от теб. Като поостареят вече пускат и гратис.

    15:50 15.09.2025

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    написа многозначително моделКАТА

    15:51 15.09.2025

  • 4 в кратце

    1 3 Отговор
    Иринка Швейк е много готина мацона!

    15:53 15.09.2025

  • 5 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Нема ли кой да ѝ купи един свестен телефон?

    16:10 15.09.2025