Ирина Шейк пусна в социалните мрежи провокативна фотосесия край басейна посред нощ (СНИМКИ)

Световноизвестната руска красавица Ирина Шейк привлече вниманието на феновете си, след като сподели дръзка фотосесия в Instagram.
39-годишната модна икона демонстрира безупречна форма, облечена в изключително оскъден черен бански, който подчертава нейната елегантност и сексапил. На кадъра, който бързо събра хиляди харесвания и коментари, Шейк се е настанила на въжена люлка край басейна посред нощ. Тънките презрамки и дълбокото деколте на горнището, съчетани с ниско изрязани бикини, разкриват перфектните ѝ извивки и подчертават нейната самоувереност. За финал на впечатляващата си визия, супермоделът е заложила на масивен, бляскав кръст и стилни обеци, които придават допълнителен блясък на цялостния ѝ облик.
Снимките предизвикаха истински фурор сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за нейната красота и излъчване.
