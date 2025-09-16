Новини
Три монахини избягаха от старчески дом и се върнаха в родния си манастир

16 Септември, 2025 08:40

„Бях много послушна през целия си живот, но всичко си има граница“, казва сестра Бернадет за решението си

Три монахини избягаха от старчески дом и се върнаха в родния си манастир - 1
Снимкa: Shutterstock
В Австрия три 80-годишни монахини избягаха от дом за възрастни хора и се върнаха в родния си манастир, съобщи BBC.

Сестра Бернадет, 88 г., сестра Реджина, 86 г., и сестра Рита, 82 г., прекарали по-голямата част от живота си в планинския манастир Голденщайн близо до Залцбург. През декември 2023 г. монахините били изпратени в дом за възрастни духовници без тяхното съгласие. Новото ръководство на Голденщайн затворило манастира и спряло водата и електричеството в обителта.

Възрастните жени обаче били недоволни от това решение. През септември те напуснали дома за възрастни хора и се върнали в изоставения манастир. „Бях много послушна през целия си живот, но всичко си има граница“, казва сестра Бернадет за решението си.

Научилите за случилото се започнали да помагат на монахините. Ключалките на вратите на старите килии били сменени, но ключар помогнал на монахините да влязат вътре. В крилото, където се настанили монахините, било възстановено електрозахранването и била пусната водата. Възрастните жени са снабдявани с храна, а лекар ги посещава редовно.

Новият игумен на манастира заяви, че сградата вече не е подходяща за обитаване. Той нарече действията на монахините „нещо немислимо“ и добави, че те са твърде възрастни, за да живеят сами в манастира. Въпреки това сестрите останаха в манастира и сега всеки ден приемат посетители, които идват да им помогнат.

Манастирът в замъка Голденщайн е открит през 1877 г. Доскоро там е функционирало частно училище за момичета, а бивши ученички помагат на монахините.


