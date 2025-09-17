Нова мода: Нещастни мъже вършат престъпления, търсейки "ново начало" в затвора

В Япония 65-годишен мъж от провинция Фукуока се опита да удуши съквартиранта си в старчески дом, за да влезе в затвора, пише Japan Today.

Инцидентът е станал в град Кахара вечерта на 31 август. Шого Фукуда грабнал колан, хвърлил го около врата на 72-годишния си съквартирант и започнал да го души.

Възрастният мъж е бил спасен. Лекарите съобщават, че е получил лека травма на врата. Фукуда обяснил мотива си на полицията. „Мислех си, че ако удуша някого, ще ме изпратят в затвора и там бих могъл, в известен смисъл, да започна нов живот“, каза японецът.

В Тайланд пък мъж бе арестуван за кражба от магазин за бижута, за да се върне в затвора, според The ​​Thaiger.

Инцидентът станал на 11 септември в град Удон Тани. Полицията била извикана в търговски център, където служители по сигурността задържали мъж, откраднал златен пръстен от магазина за бижута. Крадецът се оказал 30-годишният Пакин. Той влязъл в магазина, взел пръстен на стойност 28 000 бата и попитал служителя дали ще се обади в полицията, ако просто излезе с пръстена. Служителят потвърдил.

След това Пакин напуснал магазина с пръстена и веднага се предал на охраната. Той обяснил на полицията, че е извършил кражбата, защото е бил много нещастен. Казал, че на 30 години не е постигнал нищо. Има съпруга и малка дъщеря, но се бори да се справи с житейските предизвикателства. Дори майка му му е обърнала гръб и пренаписала завещанието си. Пакин добавил, че преди това е излежавал присъда и животът в затвора бил много по-прост и спокоен. Той помолил полицията да го върне там.

Полицията обаче решила да не го арестува, тъй като той признал, че не е бил злонамерен. Собственикът на магазина също отказал да повдигне обвинения. Въпреки това, станало ясно, че Пакин страда от наркотична зависимост и е изпратен на рехабилитация.