Нова мода: Нещастни мъже вършат престъпления, търсейки "ново начало" в затвора

В Япония 65-годишен мъж от провинция Фукуока се опита да удуши съквартиранта си в старчески дом, за да влезе в затвора, пише Japan Today.
Инцидентът е станал в град Кахара вечерта на 31 август. Шого Фукуда грабнал колан, хвърлил го около врата на 72-годишния си съквартирант и започнал да го души.
Възрастният мъж е бил спасен. Лекарите съобщават, че е получил лека травма на врата. Фукуда обяснил мотива си на полицията. „Мислех си, че ако удуша някого, ще ме изпратят в затвора и там бих могъл, в известен смисъл, да започна нов живот“, каза японецът.
В Тайланд пък мъж бе арестуван за кражба от магазин за бижута, за да се върне в затвора, според The Thaiger.
Инцидентът станал на 11 септември в град Удон Тани. Полицията била извикана в търговски център, където служители по сигурността задържали мъж, откраднал златен пръстен от магазина за бижута. Крадецът се оказал 30-годишният Пакин. Той влязъл в магазина, взел пръстен на стойност 28 000 бата и попитал служителя дали ще се обади в полицията, ако просто излезе с пръстена. Служителят потвърдил.
След това Пакин напуснал магазина с пръстена и веднага се предал на охраната. Той обяснил на полицията, че е извършил кражбата, защото е бил много нещастен. Казал, че на 30 години не е постигнал нищо. Има съпруга и малка дъщеря, но се бори да се справи с житейските предизвикателства. Дори майка му му е обърнала гръб и пренаписала завещанието си. Пакин добавил, че преди това е излежавал присъда и животът в затвора бил много по-прост и спокоен. Той помолил полицията да го върне там.
Полицията обаче решила да не го арестува, тъй като той признал, че не е бил злонамерен. Собственикът на магазина също отказал да повдигне обвинения. Въпреки това, станало ясно, че Пакин страда от наркотична зависимост и е изпратен на рехабилитация.
1 Делян Пеевски
20:26 17.09.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
20:27 17.09.2025
3 1488
но скоро ще е
20:28 17.09.2025
4 Надзирател
20:29 17.09.2025
5 1488
както и в любовта
Коментиран от #7, #8, #9
20:29 17.09.2025
6 ужасни примери
Другия пък не се сетил да счупи или открадне неща, а тръгнал да души невинен човек. Имама има в това или този е за психото.
20:40 17.09.2025
7 Мъж
До коментар #5 от "1488":Пу пу пу! Ако беше пред мен щях да те ритна .
20:40 17.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лаборанта
До коментар #5 от "1488":Имам един басейн с киселина, ела да пробваш от всичко.
20:46 17.09.2025
10 писарушке ма що не цъкнеш мари и за
20:48 17.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Митко
20:54 17.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16, #17, #18
20:59 17.09.2025
15 име
21:00 17.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Варненец
До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":Неграмотник, я да те питам депутатче, заплахата за убийство и наемането на убиец, не е ли престъпление?
21:51 17.09.2025