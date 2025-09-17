Новини
Любопитно »
Нова мода: Нещастни мъже вършат престъпления, търсейки "ново начало" в затвора

Нова мода: Нещастни мъже вършат престъпления, търсейки "ново начало" в затвора

17 Септември, 2025 20:25 983 18

  • мода-
  • япония-
  • престъпления-
  • старчески дом-
  • затвор-
  • фукуока-
  • ново начало

„Мислех си, че ако удуша някого, ще ме изпратят в затвора.", признал 65-годишен мъж от Фукуока

Нова мода: Нещастни мъже вършат престъпления, търсейки "ново начало" в затвора - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Япония 65-годишен мъж от провинция Фукуока се опита да удуши съквартиранта си в старчески дом, за да влезе в затвора, пише Japan Today.

Инцидентът е станал в град Кахара вечерта на 31 август. Шого Фукуда грабнал колан, хвърлил го около врата на 72-годишния си съквартирант и започнал да го души.

Възрастният мъж е бил спасен. Лекарите съобщават, че е получил лека травма на врата. Фукуда обяснил мотива си на полицията. „Мислех си, че ако удуша някого, ще ме изпратят в затвора и там бих могъл, в известен смисъл, да започна нов живот“, каза японецът.

В Тайланд пък мъж бе арестуван за кражба от магазин за бижута, за да се върне в затвора, според The ​​Thaiger.

Инцидентът станал на 11 септември в град Удон Тани. Полицията била извикана в търговски център, където служители по сигурността задържали мъж, откраднал златен пръстен от магазина за бижута. Крадецът се оказал 30-годишният Пакин. Той влязъл в магазина, взел пръстен на стойност 28 000 бата и попитал служителя дали ще се обади в полицията, ако просто излезе с пръстена. Служителят потвърдил.

След това Пакин напуснал магазина с пръстена и веднага се предал на охраната. Той обяснил на полицията, че е извършил кражбата, защото е бил много нещастен. Казал, че на 30 години не е постигнал нищо. Има съпруга и малка дъщеря, но се бори да се справи с житейските предизвикателства. Дори майка му му е обърнала гръб и пренаписала завещанието си. Пакин добавил, че преди това е излежавал присъда и животът в затвора бил много по-прост и спокоен. Той помолил полицията да го върне там.

Полицията обаче решила да не го арестува, тъй като той признал, че не е бил злонамерен. Собственикът на магазина също отказал да повдигне обвинения. Въпреки това, станало ясно, че Пакин страда от наркотична зависимост и е изпратен на рехабилитация.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Пеевски

    4 2 Отговор
    Новото начало е при мен.

    20:26 17.09.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Искат да се хлъзгат по тръбата?😎🌈🌈🌈🤣🥳🖕

    20:27 17.09.2025

  • 3 1488

    3 0 Отговор
    новото начало не е в затвора
    но скоро ще е

    20:28 17.09.2025

  • 4 Надзирател

    4 0 Отговор
    И намират чисто ново нещо, своята женска част.

    20:29 17.09.2025

  • 5 1488

    3 2 Отговор
    в живота човек трябва да опита от всичко
    както и в любовта

    Коментиран от #7, #8, #9

    20:29 17.09.2025

  • 6 ужасни примери

    0 0 Отговор
    Дрогата била нещастна, щото не й се бачка да гледа дете, а и в пандиза най-вероятно е на безплатни заместители за да е кротък.
    Другия пък не се сетил да счупи или открадне неща, а тръгнал да души невинен човек. Имама има в това или този е за психото.

    20:40 17.09.2025

  • 7 Мъж

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Пу пу пу! Ако беше пред мен щях да те ритна .

    20:40 17.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лаборанта

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Имам един басейн с киселина, ела да пробваш от всичко.

    20:46 17.09.2025

  • 10 писарушке ма що не цъкнеш мари и за

    3 0 Отговор
    Нещастни кифли вършат престъпления, търсейки мъже

    20:48 17.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Митко

    4 0 Отговор
    На 65 години в старчески дом. Не трябва ли да бачка още?

    20:54 17.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Писна ми плащам 10 бона на който свети маслото на ели и венелина!

    Коментиран от #16, #17, #18

    20:59 17.09.2025

  • 15 име

    2 1 Отговор
    И у нас едни промянкаджии правеха престъпления с надеждата да станат част от отбора на ново начало, обаче тартора шишо ги подритна.

    21:00 17.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Варненец

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    Неграмотник, я да те питам депутатче, заплахата за убийство и наемането на убиец, не е ли престъпление?

    21:51 17.09.2025