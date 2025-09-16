Новини
Любопитно »
"Фитнес-баба", сменила 800 партньори, даде съвет за добър секс

"Фитнес-баба", сменила 800 партньори, даде съвет за добър секс

16 Септември, 2025 09:40 563 5

  • андреа съншайн-
  • фитнес баба-
  • съвет-
  • добър секс

55-годишната бразилката започнала да се самоанализира, за да определи какво харесва

"Фитнес-баба", сменила 800 партньори, даде съвет за добър секс - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бразилката Андреа Съншайн, наричана онлайн "фитнес-бабата", разкри, че е имала над 800 партньори. В разговор с Metropoles, 55-годишната културистка даде съвети за добър секс.

„Дълго време, подобно на други жени, давах приоритет на това, което другите искат. Сякаш удоволствието ми беше награда, която зависи от одобрението на някой друг“, обясни Съншайн.

В един момент обаче бразилката започнала да се самоанализира, за да определи какво харесва. Тя спряла да угажда на партньорите и вместо това започнала да наблюдава как реагира физически и емоционално на определени докосвания.

„Сексът за мен се превърна във вътрешен танц, а не в акт с друг човек“, призна тя.

Сега Съншайн знае точно какво харесва в леглото. "Ето защо наистина се наслаждавам на интимността", увери фитнес-бабата.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кукорча съншайн

    1 0 Отговор
    искам и аз

    09:41 16.09.2025

  • 2 Стас

    4 0 Отговор
    Тази мускуляжка не бих я докоснал! Обичам нежните и мекички жени,а не мускулести. Мускули си имам аз.

    09:45 16.09.2025

  • 3 Тръмп

    0 0 Отговор
    До каквото и да са се докоснали комунистическите кахъри всичко са опитали да унищожат , те са си едни кахърльоци 🤣🤭🤣🤭

    09:47 16.09.2025

  • 4 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Дърта paзпоpeтина, поредната опитваща се да облече болестната си нимфомания в целофан😉!

    09:48 16.09.2025

  • 5 Пич

    0 0 Отговор
    Нищо не и разбрах на тая !!! Ако някой е схванал , да подсказва !!! Единствено схванах че фитнес мозъците навсякъде са еднакви !!! Може да се видят само с " Хабъл " !!!

    09:49 16.09.2025