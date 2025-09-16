"Фитнес-баба", сменила 800 партньори, даде съвет за добър секс

Бразилката Андреа Съншайн, наричана онлайн "фитнес-бабата", разкри, че е имала над 800 партньори. В разговор с Metropoles, 55-годишната културистка даде съвети за добър секс.

„Дълго време, подобно на други жени, давах приоритет на това, което другите искат. Сякаш удоволствието ми беше награда, която зависи от одобрението на някой друг“, обясни Съншайн.

В един момент обаче бразилката започнала да се самоанализира, за да определи какво харесва. Тя спряла да угажда на партньорите и вместо това започнала да наблюдава как реагира физически и емоционално на определени докосвания.

„Сексът за мен се превърна във вътрешен танц, а не в акт с друг човек“, призна тя.

Сега Съншайн знае точно какво харесва в леглото. "Ето защо наистина се наслаждавам на интимността", увери фитнес-бабата.