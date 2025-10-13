Новини
Кардиолог даде съвет на работещите в офиси

13 Октомври, 2025 11:42 603 6

„Трябва да ставате от работа на всеки 30-60 минути", подчерта лекарката

Кардиолог даде съвет на работещите в офиси - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Липсата на физическа активност по време на заседнала работа се отразява негативно на сърдечно-съдовата система, предупреди кардиологът Наталия Гаврилюк. В разговор с KP.RU тя предложи на офис служителите няколко съвета, които да помогнат за избягване на сърдечни проблеми.

Гаврилюк отбеляза, че така наречената не-физическа активност е особено важна по време на заседнал начин на живот. Това включва прости действия като смяна на позицията, люлеене на краката, лицеви опори и ходене из офиса или дома.

„Трябва да ставате от работа на всеки 30-60 минути“, подчерта лекарката.

Специалистката препоръчва също офис служителите да се опитат да стоят прави, докато работят. Тя отбелязва, че за тази цел се предлагат бюра с регулируема височина. Редовното стоене в продължение на поне половин час на ден ще помогне за подобряване на кръвообращението и поддържане на здравето на сърцето.

Гаврилюк препоръча комбинирането на тези прости стъпки с редовни разходки на чист въздух и леки упражнения. Според нея това ще помогне за енергизиране на тялото и ще компенсира дългите периоди на заседнала работа.


  • 1 Марина мамашкаата

    0 0 Отговор
    По 4 луканки на ден е нормално да се ядат и ми пишете ако не искате НАП да ви мине 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣✝️✝️✝️✝️✝️✝️

    11:45 13.10.2025

  • 2 МммДаа

    1 1 Отговор
    Само секса на работното място, оправя работата!

    11:48 13.10.2025

  • 3 Ново начало

    0 2 Отговор
    Нещастниците от ПП дб в затвора! Гласувайте за ДПС ново начало

    11:54 13.10.2025

  • 4 1488

    2 0 Отговор
    роби на капитализма

    11:56 13.10.2025

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    роби на капитализма
    притежаващи нищо,
    но винаги щастливи

    11:57 13.10.2025

  • 6 хмм

    1 0 Отговор
    Пълен нещастник си щом работиш на компютър. Тея дето познавам всички са здухани.

    12:13 13.10.2025