Кардиолог даде съвет на работещите в офиси

Липсата на физическа активност по време на заседнала работа се отразява негативно на сърдечно-съдовата система, предупреди кардиологът Наталия Гаврилюк. В разговор с KP.RU тя предложи на офис служителите няколко съвета, които да помогнат за избягване на сърдечни проблеми.

Гаврилюк отбеляза, че така наречената не-физическа активност е особено важна по време на заседнал начин на живот. Това включва прости действия като смяна на позицията, люлеене на краката, лицеви опори и ходене из офиса или дома.

„Трябва да ставате от работа на всеки 30-60 минути“, подчерта лекарката.

Специалистката препоръчва също офис служителите да се опитат да стоят прави, докато работят. Тя отбелязва, че за тази цел се предлагат бюра с регулируема височина. Редовното стоене в продължение на поне половин час на ден ще помогне за подобряване на кръвообращението и поддържане на здравето на сърцето.

Гаврилюк препоръча комбинирането на тези прости стъпки с редовни разходки на чист въздух и леки упражнения. Според нея това ще помогне за енергизиране на тялото и ще компенсира дългите периоди на заседнала работа.