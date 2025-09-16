Американка се омъжи за по-възрастен с 26 години и му роди куп деца

Жителката на САЩ Андреа Грифин се омъжи за мъж, 26 години по-възрастен от нея, и разкри подробности за връзката им. People пише за това.

38-годишната жена сподели, че е срещнала бъдещия си съпруг Кен в бар. Тя го намерила за много галантен. Чувствата им били взаимни и скоро двойката започнала връзка. Андреа си спомнила, че в началото майка ѝ не се е доверявала на Кен и дори наела специални хора, за да го проверят. С течение на времето жената се примирила с избора на дъщеря си.

Двойката е заедно от 11 години. През това време жената родила пет деца и сега е бременна с шестото си. Андреа нарича Кен "страхотен баща". Тъй като мъжът се е пенсионирал отдавна, той прекарва много време с децата.

Жената призна, че наистина е наранена само от онези коментатори, които твърдят, че Кен скоро ще си отиде и децата ѝ ще останат без баща. „Това ме тревожи, защото, очевидно, знаем за какво сме се подписали“, обясни тя.

Андреа се похвали и че Кен поддържа къщата подредена и дори пере дрехи. Според нея той знае как да разказва истории и се шегува страхотно. „Знаем кои сме и сме щастливи“, каза тя.