Американка се омъжи за по-възрастен с 26 години и му роди куп деца

Жителката на САЩ Андреа Грифин се омъжи за мъж, 26 години по-възрастен от нея, и разкри подробности за връзката им. People пише за това.
38-годишната жена сподели, че е срещнала бъдещия си съпруг Кен в бар. Тя го намерила за много галантен. Чувствата им били взаимни и скоро двойката започнала връзка. Андреа си спомнила, че в началото майка ѝ не се е доверявала на Кен и дори наела специални хора, за да го проверят. С течение на времето жената се примирила с избора на дъщеря си.
Двойката е заедно от 11 години. През това време жената родила пет деца и сега е бременна с шестото си. Андреа нарича Кен "страхотен баща". Тъй като мъжът се е пенсионирал отдавна, той прекарва много време с децата.
Жената призна, че наистина е наранена само от онези коментатори, които твърдят, че Кен скоро ще си отиде и децата ѝ ще останат без баща. „Това ме тревожи, защото, очевидно, знаем за какво сме се подписали“, обясни тя.
Андреа се похвали и че Кен поддържа къщата подредена и дори пере дрехи. Според нея той знае как да разказва истории и се шегува страхотно. „Знаем кои сме и сме щастливи“, каза тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #2
14:59 16.09.2025
2 Иван
До коментар #1 от "Хахаха":Някои старци впрочем са по корави от младите макар и да са изключения особено в България поради здравните грижи.
15:04 16.09.2025