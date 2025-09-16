Новини
Американка се омъжи за по-възрастен с 26 години и му роди куп деца

Американка се омъжи за по-възрастен с 26 години и му роди куп деца

16 Септември, 2025 14:53 535 2

Двойката е заедно от 11 години

Американка се омъжи за по-възрастен с 26 години и му роди куп деца - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жителката на САЩ Андреа Грифин се омъжи за мъж, 26 години по-възрастен от нея, и разкри подробности за връзката им. People пише за това.

38-годишната жена сподели, че е срещнала бъдещия си съпруг Кен в бар. Тя го намерила за много галантен. Чувствата им били взаимни и скоро двойката започнала връзка. Андреа си спомнила, че в началото майка ѝ не се е доверявала на Кен и дори наела специални хора, за да го проверят. С течение на времето жената се примирила с избора на дъщеря си.

Двойката е заедно от 11 години. През това време жената родила пет деца и сега е бременна с шестото си. Андреа нарича Кен "страхотен баща". Тъй като мъжът се е пенсионирал отдавна, той прекарва много време с децата.

Жената призна, че наистина е наранена само от онези коментатори, които твърдят, че Кен скоро ще си отиде и децата ѝ ще останат без баща. „Това ме тревожи, защото, очевидно, знаем за какво сме се подписали“, обясни тя.

Андреа се похвали и че Кен поддържа къщата подредена и дори пере дрехи. Според нея той знае как да разказва истории и се шегува страхотно. „Знаем кои сме и сме щастливи“, каза тя.


  • 1 Хахаха

    0 1 Отговор
    Или дядката вече е забравил че накрая трябва да го вади , или вече не схваща че жена му няма как да бъде канена на сбирка на съучениците всеки сряда и петък ! Аз бих заложил на съучениците...

    Коментиран от #2

    14:59 16.09.2025

  • 2 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Някои старци впрочем са по корави от младите макар и да са изключения особено в България поради здравните грижи.

    15:04 16.09.2025