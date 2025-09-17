„Traitors: Игра на предатели“: Диляна Попова, Оля Малинова и Георги Коджабашев отпаднаха преди старта на риалитито

Истинска буря удари старта на най-очакваното риалити – „Traitors: Игра на предатели“. Вместо зрелищно влизане в имението, три популярни лица бяха изхвърлени на прага на старта на играта по bTV, без дори да получат шанс да се докажат.

Под ударите на съдбата се оказаха красавицата Диляна Попова, водещата и стендъп комик Оля Малинова и риалити ветеранът Георги Коджабашев, пише Lupa.bg. Тримата не скриха потреса си, след като разбраха, че шоуто за тях приключва преди да е започнало.

„Жалко, толкова рокли донесох“, изстреля със сарказъм Оля.

Попова пък призна със сълзи в очите: „В тази игра явно никой не е защитен“. Коджабашев, който е финалист в „Островът на 100-те гривни“, не повярва, че този път си тръгва първи: „Бях готов за битка, а вместо това – нож в гърба“.

Зрителите останаха втрещени – три от най-ярките имена отпаднаха, без да прекрачат прага на мистичното имение. Единственият спасен от тази касапница беше предприемачът Бачорски, който оцеля по милост и хвърли реплика, разсмяла всички: „Сега да не кажете, че ми е любовница? За първи път я виждам.“