„Traitors: Игра на предатели“: Диляна Попова, Оля Малинова и Георги Коджабашев отпаднаха преди старта на риалитито

17 Септември, 2025 07:08 1 237 11

Единственият спасен от тази касапница беше предприемачът Бачорски

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истинска буря удари старта на най-очакваното риалити – „Traitors: Игра на предатели“. Вместо зрелищно влизане в имението, три популярни лица бяха изхвърлени на прага на старта на играта по bTV, без дори да получат шанс да се докажат.

Под ударите на съдбата се оказаха красавицата Диляна Попова, водещата и стендъп комик Оля Малинова и риалити ветеранът Георги Коджабашев, пише Lupa.bg. Тримата не скриха потреса си, след като разбраха, че шоуто за тях приключва преди да е започнало.

„Жалко, толкова рокли донесох“, изстреля със сарказъм Оля.

Попова пък призна със сълзи в очите: „В тази игра явно никой не е защитен“. Коджабашев, който е финалист в „Островът на 100-те гривни“, не повярва, че този път си тръгва първи: „Бях готов за битка, а вместо това – нож в гърба“.

Зрителите останаха втрещени – три от най-ярките имена отпаднаха, без да прекрачат прага на мистичното имение. Единственият спасен от тази касапница беше предприемачът Бачорски, който оцеля по милост и хвърли реплика, разсмяла всички: „Сега да не кажете, че ми е любовница? За първи път я виждам.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    10 1 Отговор
    Боли ме фара

    07:09 17.09.2025

  • 2 Босфор ТВ

    11 0 Отговор
    Вътрешноведомствено шуробаджанашко предаване! Пас!

    07:17 17.09.2025

  • 3 Никой

    12 1 Отговор
    Какъв предприемач пък е този - има фирма за почистване по домовете. Жив и здрав да е. Но - това е смехотворно - да наречеш х.предприемач.

    07:22 17.09.2025

  • 4 Нищо специално

    13 0 Отговор
    Голям зрителски избор... Преди навсякъде беше Рачков. Сега, Балабанов, Карамазов, Кадиев. Скучни лица... Заучени фрази. Не мисля да повтарям канала в следващите епизоди.

    07:28 17.09.2025

  • 5 Аква

    12 1 Отговор
    Не гледайте тези предавания. Оглупяването е пълно. Животът е прекрасен и без телевизия. Реалитиформатите ще ви докарат тежка онкология. Измислете си други забави преди сън.

    07:38 17.09.2025

  • 6 Продуцент

    9 0 Отговор
    Едни и същи 💩 във всеки формат..

    07:43 17.09.2025

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    А Миле Китич как е?

    07:46 17.09.2025

  • 9 ИВАН

    8 0 Отговор
    Колкото и да се напъвате реклама да им правите, това си остават негледаеми тъпотии, направени от една система.

    07:48 17.09.2025

  • 10 Дупничанин

    6 0 Отговор
    Това няква нова тъпня за зомбирани ли е?

    08:06 17.09.2025

  • 11 Тв критик

    1 0 Отговор
    Никой не гледа тези глупости вече. Тези копаят дъното и търсят нещо.

    08:14 17.09.2025