Остават броени дни до концерта на Енрике Иглесиас в София

Остават броени дни до концерта на Енрике Иглесиас в София

17 Септември, 2025 08:46 561 6

Вижте подробности за дългоочакваното от феновете събитие

Остават броени дни до концерта на Енрике Иглесиас в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 20 септември стадион "Васил Левски“ в София ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития у нас – единственият концерт на Балканите на световната суперзвезда Енрике Иглесиас. След седемгодишна пауза българските фенове ще могат отново да чуят на живо хитове като "Hero“, "Bailando“, "I Like It“ и много други, превърнали Иглесиас в най-успешния латино изпълнител на всички времена. Очаква се вечер, изпълнена с емоция, страст и незабравима музика, а поради големия интерес организаторите добавят и допълнителни седящи места на стадиона.

В деня на събитието за вход ще има 24 от гейтовете на стадиона, като значение според билета за влизане няма да има. Вратите за концерта ще отворят точно в 17:00 със специален диджей сет DJ Dian Solo и DJ Doncho.

Преди излизането на Иглесиас публиката ще може да чуе от една от най-ярките нови български групи "Молец". Заедно с дуото на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори. С този специално подготвен концертен сет, "Молец" затвърждават позицията си на едно от най-интересните явления на съвременната българска сцена – те са най-награждаваната група за една година в историята на наградите на БГ Радио и определено доказват амбициите си да излязат отвъд границите на страната.

Билети за събитието все още могат да бъдат закупени в мрежата на TicketStation.bg, а всички, които не са успели да се сдобият с билет предварително, ще могат да го направят и на място – от касата пред стадион "Васил Левски“. Касата ще работи в петък (19 септември) от 13:00 до 20:00 ч. и в деня на концерта, събота (20 септември), от 10:00 до 21:30 ч.


  • 1 шири

    0 0 Отговор
    Ще ходим на концерт,урааааа!

    08:59 17.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    С другата седмица да очакваме че се е развел с ана и се е оженил за нику@ветв

    09:09 17.09.2025

  • 3 док

    2 0 Отговор
    Не са гейтовете,а входовете! Пишете на български!

    09:18 17.09.2025

  • 4 волан

    1 0 Отговор
    Ана се пише с главна буква,име е на жена.

    09:19 17.09.2025

  • 5 Калия Неонова

    0 0 Отговор
    Ако не познавате София,няма как да отидете навреме на концерта.

    09:31 17.09.2025

  • 6 ПиПи

    0 0 Отговор
    На снимката Енрике казва на един,дето много крещи:-Марш оттука!

    09:33 17.09.2025