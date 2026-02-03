Netflix ще излъчи на живо първия от 4 години концерт на BTS

На 21 март Netflix ще излъчи на живо първия концерт на южнокорейската поп група BTS от четири години. Той ще се състои в деня след издаването на новия им албум.

„BTS ще се изявят на историческия площад Гуанхвамун в Сеул. Стриймингът на живо ще бъде достъпен по целия свят ексклузивно в Netflix“, обяви компанията в ефира на X.

Концертът ще започне в 20:00 ч. местно време (13:00 ч. българско време).

Южнокорейската група ще издаде първия си албум от пет години, ARIRANG, на 20 март. Музикантите временно си взеха почивка от съвместните си изпълнения през 2022 г. поради отбиването на задължителната за страната военна служба.

Netflix ще пусне и документален филм за подготовката на групата за завръщането им на 27 март. През април BTS ще предприемат световно турне, което включва над 80 участия.

Според Bloomberg, вече са продадени 2,4 милиона билета за концерти в Северна Америка, Европа и Великобритания. BTS се смята за една от най-популярните южнокорейски музикални групи. Групата държи рекорда за най-много продадени записи от южнокорейски музикант, с над 40 милиона.