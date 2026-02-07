Голди Хоун и Кърт Ръсел: Любовта, която устоя на времето без брак

Когато се говори за холивудски звездни двойки, малко са толкова емблематични като Голди Хоун и Кърт Ръсел. Те са заедно от 80-те години, но тяхната история започва още много по-рано.

Въпреки че никога не са се оженили официално, двамата остават заедно през възходи и падения - от работа и отглеждане на деца до остаряване. „Не бракът е най-важното“, сподели Хоун пред People през 2020 г. „Става въпрос за силата на връзката и желанието да останеш с човека, когото обичаш. Компромиси винаги има, но малките моменти на интимност са безценни.“

Любовната история на Хоун и Ръсел започва още през 1966 г., когато двамата се срещат в началото на кариерата си. Хоун е на 21 години, а Ръсел – само на 16. Въпреки възрастовата разлика и нежеланието им да излизат с колеги, Ръсел оставя трайно положително впечатление у Хоун.

Съдбата ги среща отново през 1983 г. по време на прослушването за филма Нощна смяна. Ръсел прави първата крачка с леко клиширан комплимент, а Хоун е поласкана. Първата им среща е изпълнена с приключенски момент - влизане „с взлом“ в къщата на Хоун, която тя ремонтира по това време.

Особено важна за връзката е ролята на децата на Хоун от предишния ѝ брак - Оливър и Кейт. „Това, което ме спечели, беше отношението му към тях“, разказва Хоун. „Беше невероятен, много мил и естествен.“ Ръсел самият е баща - синът му Бостън от предишен брак.

Двойката разширява любовта и чрез професията. Те посрещат заедно сина си Уайът Ръсел през юли 1986 г., снимат филми заедно и се подкрепят в кариерите си - както на червения килим, така и зад кулисите.

За Хоун и Ръсел любовта не означава подпис върху хартия. „Дълготрайната връзка не е въпрос на брак“, казва Хоун пред Porter през 2015 г. „Става дума за съвместимост и комуникация. Разводите често са болезнени и нараняват децата.“

С над 40 години заедно, звездната двойка доказва, че любовта може да „работи по техния начин“. На церемонията по откриването на двойната им звезда на Алеята на славата през 2017 г. Ръсел споделя: „Чувствам се късметлия да имам човек като нея в живота си! На теб дължа прекрасния си живот. Всички звезди на небето и на булеварда не могат да се сравнят с това.“

Източник: Ladyzone.bg.