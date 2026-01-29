Новини
Азис не покани Глория на концерта си на Св. Валентин

Азис не покани Глория на концерта си на Св. Валентин

29 Януари, 2026

Поп фолкът се тресе от скандал на високо ниво

Азис не покани Глория на концерта си на Св. Валентин - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грандиозен скандал се вихри по високите нива на поп фолк гилдията, научи „България Днес“. В центъра на напрежението този път са две от най-големите звезди на жанра – Азис и Глория, а ситуацията сигнализира за сериозни трусове зад кулисите.

Любопитното е, че този път обиденият не е кралят на поп фолка, който само преди броени месеци публично се почувства засегнат, че колежката му Деси Слава не му вдига телефона. Сега ролите са разменени и в позицията на пренебрегната е самата Кралица на фолка – Глория.

Причината за напрежението се крие в решението на Азис да я пропусне при раздаването на поканите за големия си и дългоочакван концерт в столичната зала „Арена София“, който ще се състои навръх Деня на влюбените – 14 февруари. Липсата на покана не останала незабелязана и бързо породила недоволство.

Най-голямата мистерия обаче е защо поп фолк звездата е „забравил“ именно Глория – певицата, с която в миналото създадоха емблематичния и до днес хит „Не сме безгрешни, но сме истински“, символ на близост и приятелство между двамата.

„Иронията е, че това уж истинско приятелство очевидно се е поразклатило, щом Глория остава извън списъка с поканени“, коментират хора от шоубизнес средите, които вече шушукат за сериозен разрив между двете фолк икони.


  • 1 ккк

    6 0 Отговор
    голямо важно Глорията ще си го премести в другия крачол

    10:32 29.01.2026

  • 2 Дядо Гъдю

    2 0 Отговор
    Като гледам жанра, като гледам и звездите една 🌈 ми се явява пред очите.

    10:34 29.01.2026

  • 3 тео

    5 0 Отговор
    Са, че си разплетем чорапите!

    10:36 29.01.2026

  • 4 Езвенете

    3 0 Отговор
    Съ са чудя, зъ какву му е Глория, кът тоз жени ни амбе, а съ навежда дъ го пълнят?

    10:40 29.01.2026

  • 5 Абе ,

    3 0 Отговор
    ужасТ ..

    10:40 29.01.2026

  • 6 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Мъчно ми е. Кахърно.
    Саа вечер ще фкарам една ракия, та дано се орахатя.

    10:54 29.01.2026

  • 7 УдоМача

    1 0 Отговор
    Естествено! Зашото е с Китаеца!

    11:31 29.01.2026