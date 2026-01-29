Азис не покани Глория на концерта си на Св. Валентин

Грандиозен скандал се вихри по високите нива на поп фолк гилдията, научи „България Днес“. В центъра на напрежението този път са две от най-големите звезди на жанра – Азис и Глория, а ситуацията сигнализира за сериозни трусове зад кулисите.

Любопитното е, че този път обиденият не е кралят на поп фолка, който само преди броени месеци публично се почувства засегнат, че колежката му Деси Слава не му вдига телефона. Сега ролите са разменени и в позицията на пренебрегната е самата Кралица на фолка – Глория.

Причината за напрежението се крие в решението на Азис да я пропусне при раздаването на поканите за големия си и дългоочакван концерт в столичната зала „Арена София“, който ще се състои навръх Деня на влюбените – 14 февруари. Липсата на покана не останала незабелязана и бързо породила недоволство.

Най-голямата мистерия обаче е защо поп фолк звездата е „забравил“ именно Глория – певицата, с която в миналото създадоха емблематичния и до днес хит „Не сме безгрешни, но сме истински“, символ на близост и приятелство между двамата.

„Иронията е, че това уж истинско приятелство очевидно се е поразклатило, щом Глория остава извън списъка с поканени“, коментират хора от шоубизнес средите, които вече шушукат за сериозен разрив между двете фолк икони.