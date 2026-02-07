Три деца и един неудобен въпрос: женен ли е A$AP Rocky за Риана?

A$AP Rocky и Риана без съмнение са сред звездните двойки, които предизвикват най-силен интерес, когато става дума за личния им живот. Именно по тази причина двамата правят всичко възможно да го държат далеч от публичното внимание - макар това да е истинско предизвикателство, предава Lifestyle.bg.

Двамата се познават повече от десет години, но така и не стана ясно кога приятелството им се е превърнало в романтична връзка. Известно е обаче, че през последните пет години Риана и A$AP Rocky станаха родители на три деца. Въпреки това около статута на връзката им продължава да витае мистерия - дали са официално семейство, или не.

Точно този въпрос беше отправен директно към A$AP Rocky по време на участието му в поредицата Celebrity Substitute, където ученици задават въпроси на известни личности. Сред тях имаше и такива, които поставиха рапъра в неловка ситуация - включително дали е женен за Риана.

„Това е интересен въпрос, който зададе“, отвърна той с усмивка, като на шега попита детето дали иска да заеме неговото място до певицата. „Е, хвана ме. Днес ме хвана“, добави A$AP Rocky уклончиво, цитиран от People.