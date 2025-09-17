Рецепта на деня: Портокалови бисквити с парченца шоколад

Необходими продукти:
- масло – 100 грама;
- пудра захар – 100 грама;
- яйца – 1 бр.;
- портокал, кора – 1 бр.;
- млечен шоколад – 50 грама;
- пшенично брашно – 275 грама.
Начин на приготвяне:
Сложете размекнатото масло в купа и го разбийте с миксер или дървена лъжица. Добавете захарта, разбийте отново до кремообразна смес. Разбийте яйцето и разбъркайте до гладкост.
Към получената маса добавете настърганата портокалова кора, нарязания млечен шоколад и брашното.
Съберете готовото тесто на топка. Разделете го на четвъртинки. Разточете всяка част с дължина около 10 сантиметра и ширина 4 сантиметра. Нарежете всяка част на 6 равни части, за да направите 24 кръгли бисквитки.
Поставете заготовките върху намазнена форма за печене и ги притиснете малко с ръце. Сложете всичко във фурна, предварително загрята до 180 градуса, за 10-12 минути или златисто кафяво около краищата, пише flagman.bg.
