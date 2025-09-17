Водещата на тотото Марина Кискинова се сгоди за американски актьор (СНИМКИ)

Марина Кискинова официално е сгодена! Певицата и телевизионна водеща на „Тото 2“ получи романтично предложение за брак от своя партньор – американския актьор Ланс Пол.
Незабравимият момент се разигра на върха на митичната планина Олимп в Гърция, където Ланс коленичи и поднесе пръстен на любимата си. Развълнувана и щастлива, Марина без колебание каза заветното „Да“.
Връзката между двамата започва преди няколко месеца, но бързо се превръща в тема на светските среди. Те често споделят общи кадри и моменти от пътешествията си, като химията между тях е видима за всички.
Ланс Пол е добре познат в артистичните среди – актьор, продуцент, фотограф и пътешественик. Най-голямо признание получава с участието си във филма „Царството на душите“, донесъл му международна популярност.
С годежа си на Олимп Марина и Ланс поставят началото на нова глава в своята приказна любовна история – романтика, достойна за киноекран.
