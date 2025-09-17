Новини
Водещата на тотото Марина Кискинова се сгоди за американски актьор (СНИМКИ)

17 Септември, 2025 11:17 2 197 14

Незабравимият момент се разигра на върха на митичната планина Олимп в Гърция

Водещата на тотото Марина Кискинова се сгоди за американски актьор (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марина Кискинова официално е сгодена! Певицата и телевизионна водеща на „Тото 2“ получи романтично предложение за брак от своя партньор – американския актьор Ланс Пол.

Незабравимият момент се разигра на върха на митичната планина Олимп в Гърция, където Ланс коленичи и поднесе пръстен на любимата си. Развълнувана и щастлива, Марина без колебание каза заветното „Да“.

Връзката между двамата започва преди няколко месеца, но бързо се превръща в тема на светските среди. Те често споделят общи кадри и моменти от пътешествията си, като химията между тях е видима за всички.

Ланс Пол е добре познат в артистичните среди – актьор, продуцент, фотограф и пътешественик. Най-голямо признание получава с участието си във филма „Царството на душите“, донесъл му международна популярност.

С годежа си на Олимп Марина и Ланс поставят началото на нова глава в своята приказна любовна история – романтика, достойна за киноекран.

