Новини
Любопитно »
Louis Vuitton изненада модния свят с портфейл във формата на омар (ВИДЕО)

Louis Vuitton изненада модния свят с портфейл във формата на омар (ВИДЕО)

17 Септември, 2025 15:25 534 4

  • louis vuitton-
  • портфейл омар-
  • луксозни аксесоари-
  • модни тенденции-
  • дизайнерски портфейли

Новият аксесоар се предлага на впечатляващата цена от 7450 долара

Louis Vuitton изненада модния свят с портфейл във формата на омар (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Луксозната френска модна къща Louis Vuitton отново привлече вниманието на ценителите на висшата мода, представяйки на пазара екстравагантен портфейл, вдъхновен от морските дълбини. Новият аксесоар, който наподобява омар, вече е достъпен на официалния сайт на бранда и се предлага на впечатляващата цена от 7450 долара.

Този уникален портфейл е изработен от висококачествена телешка кожа, като всяка детайлна извивка и елемент са прецизно изпипани. Дизайнът е допълнен от емблематичното лого и монограм на Louis Vuitton, а кожените каишки, наподобяващи мустаците и ноктите на омара, придават артистичен и закачлив щрих на аксесоара.

Практичността не е пренебрегната – портфейлът е достатъчно просторен, за да побере мобилен телефон, ключове и визитки. Освен това, според описанието на продукта, той може да се носи по няколко начина – в ръка, преметнат през рамо или на рамо, което го прави подходящ както за ежедневието, така и за специални поводи.


Новият портфейл с форма на омар със сигурност ще се превърне в желан артикул за колекционерите и почитателите на нестандартния лукс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МангоБанго

    1 0 Отговор
    Ний у маалата сме всичките с LV много сме модерни значи

    15:29 17.09.2025

  • 2 Радой

    1 0 Отговор
    Всичко се прави в Китай.
    С картинка Муйтон 7000 долара. Без картинка - 20 долара.

    15:34 17.09.2025

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    Хахаха...... нашите миганета откога шият портфейли и като омари , и като мачки , и като мечки...... вече сигурно и Църната пантера портфейл са ушили !!!

    Коментиран от #4

    15:37 17.09.2025

  • 4 Радой

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Потърси "тениска мяу бе" 😂

    15:38 17.09.2025