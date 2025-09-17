Louis Vuitton изненада модния свят с портфейл във формата на омар (ВИДЕО)

Луксозната френска модна къща Louis Vuitton отново привлече вниманието на ценителите на висшата мода, представяйки на пазара екстравагантен портфейл, вдъхновен от морските дълбини. Новият аксесоар, който наподобява омар, вече е достъпен на официалния сайт на бранда и се предлага на впечатляващата цена от 7450 долара.
Този уникален портфейл е изработен от висококачествена телешка кожа, като всяка детайлна извивка и елемент са прецизно изпипани. Дизайнът е допълнен от емблематичното лого и монограм на Louis Vuitton, а кожените каишки, наподобяващи мустаците и ноктите на омара, придават артистичен и закачлив щрих на аксесоара.
Практичността не е пренебрегната – портфейлът е достатъчно просторен, за да побере мобилен телефон, ключове и визитки. Освен това, според описанието на продукта, той може да се носи по няколко начина – в ръка, преметнат през рамо или на рамо, което го прави подходящ както за ежедневието, така и за специални поводи.
Новият портфейл с форма на омар със сигурност ще се превърне в желан артикул за колекционерите и почитателите на нестандартния лукс.
1 МангоБанго
15:29 17.09.2025
2 Радой
С картинка Муйтон 7000 долара. Без картинка - 20 долара.
15:34 17.09.2025
3 Пич
Коментиран от #4
15:37 17.09.2025
4 Радой
До коментар #3 от "Пич":Потърси "тениска мяу бе" 😂
15:38 17.09.2025