Клоуи Морец и Кейт Харисън се ожениха (СНИМКИ)

4 Септември, 2025 08:42 718 9

Двете носеха сватбени рокли и парти тоалети на Louis Vuitton

Клоуи Морец и Кейт Харисън се ожениха (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Клоуи Грейс Морец и фотографката Кейт Харисън обявиха, че са сключили брак. 28-годишната Морец е известна с ролите си във филми като „Kick-Ass“ и „Изобретението на Хюго“, "Петата вълна", „Тъмни сенки“, "Закрилникът", "Том и Джери" и други. Тя се ожени за 34-годишната Харисън, която е модел, през уикенда, съобщава nova.bg.

Двете носеха сватбени рокли и парти тоалети, чиито дизанер е Louis Vuitton, а Морец благодари на модната къща и нейния артистичен директор за дамско облекло Никола Гескиер в публикация в Instagram в понеделник.

„Думите не могат да изразят как се чувствам“, написа тя.


„Вашата щедрост, артистичност, всеотдайност и доброта не познават граници. Чувстваме се невероятно благодарни. „Благодаря“ дори не е достатъчно, но все пак благодаря. Вашата визия направи деня ни още по-смислен“, добави Морец.

Морец и Харисън имат връзка от няколко години, но до голяма степен я пазеха от публичното внимание. Те потвърдиха годежа си на 1 януари тази година.

Клоуи Морец имаше връзка със сина на Дейвид Бекъм - Бруклин. Двамата се срещаха от 2014 г. до 2018 г., но с прекъсвания. Бруклин е женен за актрисата Никола Пелц.


