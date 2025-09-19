Рецепта на деня: Пълнени чушки с просо и зеленчуци

Необходими продукти:
- чушки - 4 бр.;
- просо - 60 г;
- лук - 1 глава;
- моркови - 1 бр.;
- гъби - 200 г;
- печена капия - 2 бр.;
- пармезан - 50 г;
- олио - 3 с.л.;
- сол;
- черен пипер.
Начин на приготвяне:
Измийте много добре просото, сипете го в тенджерата, добавете вода (в съотношение 1:3), 1 с.л. олио, похлупете и варете за около 15-20 минути.
През това време загрейте в тиган 2 с.л. олио и задушете нарязания на ситно лук и настърганите моркови и нарязаните гъбите.
Добавете в тигана нарязаната печена капия и свареното просо.
Разбъркайте и овкусете със сол и черен пипер.
Измийте и подсушете чушките.
Разрежете ги на половинки и почистете семките.
Напълнете чушките с плънката, поръсете отгоре с настърганото сирене и печете в предварително загрята фурна на 190°С за около 20-30 минути, пише gotvach.bg.
