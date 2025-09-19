Новини
Рецепта на деня: Пълнени чушки с просо и зеленчуци
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пълнени чушки с просо и зеленчуци

19 Септември, 2025 10:05 426 4

  • пълнени чушки-
  • просо-
  • зеленчуци-
  • постно-
  • какво да сготвя

Здравословно и полезно постно ястие

Рецепта на деня: Пълнени чушки с просо и зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • чушки - 4 бр.;
  • просо - 60 г;
  • лук - 1 глава;
  • моркови - 1 бр.;
  • гъби - 200 г;
  • печена капия - 2 бр.;
  • пармезан - 50 г;
  • олио - 3 с.л.;
  • сол;
  • черен пипер.

Начин на приготвяне:

Измийте много добре просото, сипете го в тенджерата, добавете вода (в съотношение 1:3), 1 с.л. олио, похлупете и варете за около 15-20 минути.

През това време загрейте в тиган 2 с.л. олио и задушете нарязания на ситно лук и настърганите моркови и нарязаните гъбите.

Добавете в тигана нарязаната печена капия и свареното просо.

Разбъркайте и овкусете със сол и черен пипер.

Измийте и подсушете чушките.

Разрежете ги на половинки и почистете семките.

Напълнете чушките с плънката, поръсете отгоре с настърганото сирене и печете в предварително загрята фурна на 190°С за около 20-30 минути, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 1 Отговор
    единственото ядене с пипер, което обичам е пипер с доматен сос и салата от печен пипер с лимонов сок и чесън

    10:11 19.09.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    гладната венелина семе сьнува
    и накраягълта

    10:12 19.09.2025

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Аз да не съм папагал та да ям просо бе...?!

    10:16 19.09.2025

  • 4 Ахах

    2 0 Отговор
    Някаква западна рецепта... В България чушките са били кайма

    10:26 19.09.2025