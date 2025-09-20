Руски биосателит се завърна от космоса, 10 от 75-те мишки на борда са мъртви ВИДЕО

Десет от 75-те мишки на борда на биосателита „Бион-М“ № 2 са починали по време на космическия полет, съобщи Институтът по биомедицински проблеми на Руската академия на науките.
Сателитът, носещ биологичния си полезен товар, е изстрелян на 20 август от космодрума Байконур и е прекарал планираното време в орбита на височина 370–380 километра.
„Причината за смъртта на тези животни е била различна. Това са мъжки мишки, агресивни животни със сложни вътрешногрупови конфликти“, се казва в доклада.
Освен мишките, спътникът е носил и мухи, стволови клетки, растения и микроорганизми.
На 19 септември руският спътник „Бион-М“ № 2, носещ мишките, кацна в Оренбургска област.
1 чудесно
07:41 20.09.2025
2 росавиацията е в клинична смърт
Миналата година правителството вече радикално преразгледа плановете за доставка на руски самолети: вместо 171 машини гражданската авиация трябва да получи само 21. Но и тази цел се оказа недостижима.
08:02 20.09.2025
3 БеГемот
08:07 20.09.2025
4 Здрасти
Коментиран от #6
08:22 20.09.2025
5 сбруя
08:31 20.09.2025
6 праф си
До коментар #4 от "Здрасти":Частника Елон Мъск изпрати свтомобил Тесла 3 в Космоса чак на Марс, ама за кукли Барби за първи път чувам. Да не са кукли Маша Знахарова? Или зелените човечета ще сънуват кошмари?
08:32 20.09.2025
7 И мирише на изгоряло
08:35 20.09.2025
8 StarШит
08:37 20.09.2025