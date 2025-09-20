Новини
Руски биосателит се завърна от космоса, 10 от 75-те мишки на борда са мъртви ВИДЕО

20 Септември, 2025 07:09

Като причина за смъртта им се сочат "сложни вънрешногрупови конфликти"

Десет от 75-те мишки на борда на биосателита „Бион-М“ № 2 са починали по време на космическия полет, съобщи Институтът по биомедицински проблеми на Руската академия на науките.

Сателитът, носещ биологичния си полезен товар, е изстрелян на 20 август от космодрума Байконур и е прекарал планираното време в орбита на височина 370–380 километра.

„Причината за смъртта на тези животни е била различна. Това са мъжки мишки, агресивни животни със сложни вътрешногрупови конфликти“, се казва в доклада.

Освен мишките, спътникът е носил и мухи, стволови клетки, растения и микроорганизми.

На 19 септември руският спътник „Бион-М“ № 2, носещ мишките, кацна в Оренбургска област.


