Чантата, без която есенният гардероб е непълен

Чантата, без която есенният гардероб е непълен

20 Септември, 2025 09:10 714 7

  • чанта-
  • есен

Кафявата кожена чанта - звездата на есента

Чантата, без която есенният гардероб е непълен - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След броени дни ще посрещнем астрономическата есен. Навън е цветно от опадалите листа, а ние вече преподреждаме гардероба си, за да се подготвим за студените месеци. Обмисляме и новите попълнения в него, които не се ограничават само до дрехи, а включват и някой и друг аксесоар. И най-важният безспорно е чантата, пише Lifestyle.bg.

Черната кожена чанта в различни размери е класика, която всяка жена трябва и вероятно притежава в гардероба си. Но тази есен тя ще бъде детронирана от първото място сред задължителните аксесоари от своя събрат - кафявата кожена чанта.

Вече видяхме редица известни личности като Дженифър Анистън, Дженифър Лопес, Джесика Алба и много други да разхождат своя избор за аксесоар в крак с тази най-актуална тенденция, припомня People.

Кафявото е перфектно за сезона

В различни форми и размери, има варианти за всеки вкус и всеки стил. Както често се случва през есента и зимата, залагаме предимно на по-обемните модели, които са с практично голям капацитет.

Различните нюанси на Mocha Mousse, цвета на годината според института Pantone, също дават възможност за избор и експерименти.

За разлика от черните, кафявите чанти са поне една идея не толкова строги, а и имат едно голямо предимство - перфектно се адаптират към меките, земни тонове, които отново са много актуални тази есен, както и всяка друга, обяснява Vogue.

Ако пък не сме големи фенове на кожените чанти или просто търсим още едно ново попълнение за колекцията, можем да заложим и на кафява чанта от велур. Тази материя отново е голям хит и придава мекота на цялостната визия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Абе

    1 2 Отговор
    Важното е чантата да е мека, та като и я сложа под кръста да не и убива при могъщите тласъци.

    09:12 20.09.2025

  • 2 таквизи ми работи

    5 0 Отговор
    Имам си стара и хубава чанта,стига ми.

    09:19 20.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 шаа

    1 0 Отговор
    преди много-много години пенсионерите не се редяха на опашка в пощата за пенсии, а имаше едни дядовци, които ходеха от апартамент по апартамент и даваха пенсиите. парите носеха в такива кафеви чанти, но малко по-износени бяха. да съм бил 3-4 годишен тогава, но ги помня тези чанти. и една тетрадка, в която всеки се подписваше, като си получи пенсията. явно наистина модата се повтаря на всеки 50 години...

    09:48 20.09.2025

  • 5 Коста

    0 0 Отговор
    Жена ми е стара чанта ама лачена. Розова между краката

    10:20 20.09.2025

  • 6 Фешън уикенд

    0 0 Отговор
    В момента най-модерни са две препълнени найлонови торбички в червено, синьо или жълто.

    10:21 20.09.2025

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Най вече той е розов между краката!

    10:24 20.09.2025