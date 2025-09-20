Чантата, без която есенният гардероб е непълен

След броени дни ще посрещнем астрономическата есен. Навън е цветно от опадалите листа, а ние вече преподреждаме гардероба си, за да се подготвим за студените месеци. Обмисляме и новите попълнения в него, които не се ограничават само до дрехи, а включват и някой и друг аксесоар. И най-важният безспорно е чантата, пише Lifestyle.bg.

Черната кожена чанта в различни размери е класика, която всяка жена трябва и вероятно притежава в гардероба си. Но тази есен тя ще бъде детронирана от първото място сред задължителните аксесоари от своя събрат - кафявата кожена чанта.

Вече видяхме редица известни личности като Дженифър Анистън, Дженифър Лопес, Джесика Алба и много други да разхождат своя избор за аксесоар в крак с тази най-актуална тенденция, припомня People.

Кафявото е перфектно за сезона

В различни форми и размери, има варианти за всеки вкус и всеки стил. Както често се случва през есента и зимата, залагаме предимно на по-обемните модели, които са с практично голям капацитет.

Различните нюанси на Mocha Mousse, цвета на годината според института Pantone, също дават възможност за избор и експерименти.

За разлика от черните, кафявите чанти са поне една идея не толкова строги, а и имат едно голямо предимство - перфектно се адаптират към меките, земни тонове, които отново са много актуални тази есен, както и всяка друга, обяснява Vogue.

Ако пък не сме големи фенове на кожените чанти или просто търсим още едно ново попълнение за колекцията, можем да заложим и на кафява чанта от велур. Тази материя отново е голям хит и придава мекота на цялостната визия.