Детайл от чантата на Меган Маркъл развълнува обществеността (СНИМКА)

Детайл от чантата на Меган Маркъл развълнува обществеността (СНИМКА)

23 Октомври, 2025 08:14

  • меган маркъл-
  • херцогиня-
  • детайл-
  • чанта

Чантата носи инициалите "D.S." - "херцогиня /дукеса/ на Съсекс"

Детайл от чантата на Меган Маркъл развълнува обществеността (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Детайл от чантата на американската актриса Меган Маркъл предизвика бурни ракции, съобщи Page Six.

Съпругата на принц Хари публикува снимки от пътуването си до Вашингтон, на които била с чантата си Longchamp. Журналистите отбелязаха, че чантата носи инициалите "D.S." - "херцогиня /дукеса/ на Съсекс".

Детайл от чантата на Меган Маркъл развълнува обществеността (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Според обществеността, Маркъл умишлено продължава да използва титлата си въпреки забраната, наложена поради отказа ѝ от кралските задължения.

По-рано потребители в интернет критикуваха Меган Маркъл за реакцията ѝ, когато модел се спъна на модния подиум. Тя седяла на първия ред на ревюто на Balenciaga и избухнала в смях, когато манекенката загубила равновесие.


Оценка 2.5 от 8 гласа.
  • 1 Пич

    9 3 Отговор
    Грешка !!! Да се чете - Духеса на Съсел !!!

    08:16 23.10.2025

  • 2 кастроли

    6 2 Отговор
    "D.S." - "херцогиня /дукеса/ на Съсекс".... НАЛИ С ОНЯ,РИЖАВИЯ СЕ ОТКАЗАХА ОТ ТИТЛИТЕ СИ,ЗАЩО ОЩЕ Е ДУКЕСА НА СЪСЕКС ТАЗИ ЖЕНА? Или чантата й е с такава титла?!?

    08:20 23.10.2025

  • 3 Хубава

    9 3 Отговор
    работа ама...иганска.

    08:22 23.10.2025

  • 4 Винкело

    3 3 Отговор
    Нищо не сте разбрали. Всъщност това е чанта на принцеса Даяна. Даяна Спенсър.

    08:23 23.10.2025

  • 5 Марина едра мамашка

    2 0 Отговор
    Както ям свинско месо така и обичам курешко месо 🥳🤣🤭

    08:25 23.10.2025

  • 6 в кратце

    3 0 Отговор
    Развълнуваната общественност направо се тресе от ревност.

    08:29 23.10.2025

  • 7 муцунка

    3 0 Отговор
    " /дупеса/ на Съссекс"

    08:34 23.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Меганката от това живей. Сензации, провокации, ппроссия, дайте за чааввенцата нещУ. вече най-вероятно опука 14те милиона на лисуггера наследство от Дайана. Сега от медийно внимание се изхранва

    08:49 23.10.2025

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    А чантата на овцата Ели?🦧🐑🐑🐑🦧

    08:54 23.10.2025