Детайл от чантата на Меган Маркъл развълнува обществеността (СНИМКА)

Детайл от чантата на американската актриса Меган Маркъл предизвика бурни ракции, съобщи Page Six.
Съпругата на принц Хари публикува снимки от пътуването си до Вашингтон, на които била с чантата си Longchamp. Журналистите отбелязаха, че чантата носи инициалите "D.S." - "херцогиня /дукеса/ на Съсекс".
Според обществеността, Маркъл умишлено продължава да използва титлата си въпреки забраната, наложена поради отказа ѝ от кралските задължения.
По-рано потребители в интернет критикуваха Меган Маркъл за реакцията ѝ, когато модел се спъна на модния подиум. Тя седяла на първия ред на ревюто на Balenciaga и избухнала в смях, когато манекенката загубила равновесие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:16 23.10.2025
2 кастроли
08:20 23.10.2025
3 Хубава
08:22 23.10.2025
4 Винкело
08:23 23.10.2025
5 Марина едра мамашка
08:25 23.10.2025
6 в кратце
08:29 23.10.2025
7 муцунка
08:34 23.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баба Гошка
08:49 23.10.2025
10 Mими Кучева🐕🦺
08:54 23.10.2025