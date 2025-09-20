Йоана, бившата на Елвиса, рухна в риалити шоу: „Не мога повече!“

Новини
Липсата на топла вода, еднообразната храна и ранното ставане доведоха красавицата до нервна криза пред камерите

Бившата половинка на Мартин Елвиса - Йоана, изпадна в тежка нервна криза по време на онлайн предаване, което следи живота на група участници в изолация. Красавицата, позната от риалитито „Ергенът“, където се опита да си върне любовта на бизнесмена, не издържа на условията и избухна в ефир, пише HotArena.

„Няма да стоя и една секунда повече тук, не мога! Няма как да стане. Няма да живея по този начин, не искам. Всичко ме изнервя супермного“, заяви Йоана пред камерите и съквартирантите.

Причините за емоционалния срив звучат тривиално, но за нея се оказаха непоносими - липсата на топла вода и меню, сведено до боб и ориз, както и събуждане с музика между 8 и 9 часа. Кулминацията настъпи, когато групата получи мисия да открие два скрити кроасана - задача, която буквално я срина.

След истерията продукцията позволи на Йоана да се чуе с майка си. Жест, който направи сцената още по-емоционална. „Главата ми е много зле, косата ми не е ок. Ядем само боб и ориз. Някакво еднообразие. Нервите ми са суперопънати“, сподели тя разплакана.

Атмосферата в къщата остана напрегната. Някои участници приеха случилото се като временна криза, докато други смятат, че психиката на иначе сдържаната красавица е сериозно разклатена.

20-годишната Йоана стана популярна след участието си в „Ергенът“. Освен връзката ѝ с Мартин Николов, по-известен като Мартин Елвиса, тя е позната и със семейния си бекграунд - дъщеря е на Станислав Илиев-Финдо, който също е бил част от риалити формати като „Сървайвър“ и „Биг Брадър“.


