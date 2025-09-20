Йоана, бившата на Елвиса, рухна в риалити шоу: „Не мога повече!“

Бившата половинка на Мартин Елвиса - Йоана, изпадна в тежка нервна криза по време на онлайн предаване, което следи живота на група участници в изолация. Красавицата, позната от риалитито „Ергенът“, където се опита да си върне любовта на бизнесмена, не издържа на условията и избухна в ефир, пише HotArena.
„Няма да стоя и една секунда повече тук, не мога! Няма как да стане. Няма да живея по този начин, не искам. Всичко ме изнервя супермного“, заяви Йоана пред камерите и съквартирантите.
Причините за емоционалния срив звучат тривиално, но за нея се оказаха непоносими - липсата на топла вода и меню, сведено до боб и ориз, както и събуждане с музика между 8 и 9 часа. Кулминацията настъпи, когато групата получи мисия да открие два скрити кроасана - задача, която буквално я срина.
След истерията продукцията позволи на Йоана да се чуе с майка си. Жест, който направи сцената още по-емоционална. „Главата ми е много зле, косата ми не е ок. Ядем само боб и ориз. Някакво еднообразие. Нервите ми са суперопънати“, сподели тя разплакана.
Атмосферата в къщата остана напрегната. Някои участници приеха случилото се като временна криза, докато други смятат, че психиката на иначе сдържаната красавица е сериозно разклатена.
20-годишната Йоана стана популярна след участието си в „Ергенът“. Освен връзката ѝ с Мартин Николов, по-известен като Мартин Елвиса, тя е позната и със семейния си бекграунд - дъщеря е на Станислав Илиев-Финдо, който също е бил част от риалити формати като „Сървайвър“ и „Биг Брадър“.
1 муцунка
Коментиран от #5
14:48 20.09.2025
2 Данко Харсъзина
Коментарите са излишни.
Ако беше лекарка или ядрен оператор щеше да си струва да се коментира.
14:51 20.09.2025
3 Пич
Коментиран от #9
14:52 20.09.2025
4 мъкаааа
Коментиран от #10
14:53 20.09.2025
5 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "муцунка":Такава освен да я издумкаш като барабан, в момент на умопомрачение, и после да я захвърлиш, какво друго можеш да направиш?
14:54 20.09.2025
6 препис
14:55 20.09.2025
7 шишарка нашишкана
14:57 20.09.2025
8 Никой
14:58 20.09.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Пич":Аз познавам една много яка мацка. Дъщеря на мой приятел. Истински войник от специалните части. Беше на мисии в Авганистан и къде ли не. Напусна армията. Сега с една пушка ходи на лов. И чат пат за риба.
Коментиран от #11
14:59 20.09.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "мъкаааа":Идиотщини на квадрат би казал добрият войник Швейк.
15:01 20.09.2025
11 Пич
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Аха.....как бкаго разказваш , гледай да не изпаднеш в ситуация баща и да те подгони с пушката...
15:04 20.09.2025
12 Факт
15:21 20.09.2025
13 Цяла популация от некви неизвестни
15:44 20.09.2025