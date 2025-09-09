Новини
Мартин Елвиса скочи на Сашо Кадиев в ефир

9 Септември, 2025 08:44

Елвиса видимо се жегна от роднинската връзка между водещ-участник и не спести недоволството си

Мартин Елвиса скочи на Сашо Кадиев в ефир - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мартин Елвиса, ергенът, който не успя да намери мома в предаването на bTV, пробва късмета си в "Кой да знае". Той се включи в отбора на Милица Гладнишка в началото на новия сезон, докато в отбора на Пъдев влезе майката на водещия Сашо Кадиев - Катето Евро, пише marica.bg.

Елвиса видимо се жегна от роднинската връзка между водещ-участник и не спести недоволството си.

"Ще те помоля друг път да не подсказваш по този начин! Те си дадоха отговор Б за анаграма ти им подсказваш и им обясняваш какво е анаграма?! Събрали се тука син и майка и си играят играта общо", избухна Мартин.

"Лошо започваме сезона", коментира Милица Гладнишка, която се опита да предотврати скандала.

Сашо Кадиев не му остана длъжен и се пошегува жестоко на негов гръб обратно:

"Ще ти дам само една препоръка! Молбата ми е... като си намериш гадже, тогава ми се обади".

Целият скандал произлезе от въпроса, който се падна на отбор Пъдев: "Откъде прочутият илюзионист Мистер Сенко получава своето прозвище?".

Катето Евро и Христо Пъдев се почудиха доста, като почти даже отговориха грешно, преди Кадиев да ги насочи в правия път.

Милица Гладнишка пък знаеше, че името Мистер Сенко произлиза от просто погрешно написан афиш от своя добър приятел илюзионист Ненчо Илчев.

Източник: www.marica.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    13 4 Отговор
    Крайно време е тая нахална кvрешка Сашко да отнесе шамарите

    08:53 09.09.2025

  • 2 безделников

    13 1 Отговор
    Много се радвам че от години не гледам телевизия...

    Коментиран от #3

    08:55 09.09.2025

  • 3 Така Така

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "безделников":

    Какво има та са я гледаш и там както в спорта политиката и късе ли те се навързали като свински мерва едни и същи днк. Правилно не си губиш времето с безмислени създания

    09:01 09.09.2025

  • 4 хаха

    10 1 Отговор
    Пълни глупости.
    Всичко беше в кръга на шегата, тук чак скандал го изкарахте :D Големи сте дрискачи

    09:06 09.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Херувим

    1 0 Отговор
    Издухана Флигорна

    09:22 09.09.2025

  • 7 Един мармот

    1 0 Отговор
    Не бих казала че прилича на Пресли. Ако оттам идва Елвиса. Виж Цецо е друго нещо.

    09:31 09.09.2025

  • 8 Босфор ТВ

    1 0 Отговор
    Сценарни постановки, Босфор ТВ толко си могат🤐

    09:32 09.09.2025

  • 9 Мамин сашко

    0 0 Отговор
    все се пише първа цигулка, а всъщност е първа флейта.
    Аман от назначени връзкари и набедени за звезди.

    09:33 09.09.2025

  • 10 А казваха,

    0 0 Отговор
    Че само през комунизма имало шуро-баджанащина!

    09:57 09.09.2025