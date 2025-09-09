Мартин Елвиса скочи на Сашо Кадиев в ефир

Мартин Елвиса, ергенът, който не успя да намери мома в предаването на bTV, пробва късмета си в "Кой да знае". Той се включи в отбора на Милица Гладнишка в началото на новия сезон, докато в отбора на Пъдев влезе майката на водещия Сашо Кадиев - Катето Евро, пише marica.bg.
Елвиса видимо се жегна от роднинската връзка между водещ-участник и не спести недоволството си.
"Ще те помоля друг път да не подсказваш по този начин! Те си дадоха отговор Б за анаграма ти им подсказваш и им обясняваш какво е анаграма?! Събрали се тука син и майка и си играят играта общо", избухна Мартин.
"Лошо започваме сезона", коментира Милица Гладнишка, която се опита да предотврати скандала.
Сашо Кадиев не му остана длъжен и се пошегува жестоко на негов гръб обратно:
"Ще ти дам само една препоръка! Молбата ми е... като си намериш гадже, тогава ми се обади".
Целият скандал произлезе от въпроса, който се падна на отбор Пъдев: "Откъде прочутият илюзионист Мистер Сенко получава своето прозвище?".
Катето Евро и Христо Пъдев се почудиха доста, като почти даже отговориха грешно, преди Кадиев да ги насочи в правия път.
Милица Гладнишка пък знаеше, че името Мистер Сенко произлиза от просто погрешно написан афиш от своя добър приятел илюзионист Ненчо Илчев.
Източник: www.marica.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
08:53 09.09.2025
2 безделников
Коментиран от #3
08:55 09.09.2025
3 Така Така
До коментар #2 от "безделников":Какво има та са я гледаш и там както в спорта политиката и късе ли те се навързали като свински мерва едни и същи днк. Правилно не си губиш времето с безмислени създания
09:01 09.09.2025
4 хаха
Всичко беше в кръга на шегата, тук чак скандал го изкарахте :D Големи сте дрискачи
09:06 09.09.2025
6 Херувим
09:22 09.09.2025
7 Един мармот
09:31 09.09.2025
8 Босфор ТВ
09:32 09.09.2025
9 Мамин сашко
Аман от назначени връзкари и набедени за звезди.
09:33 09.09.2025
10 А казваха,
09:57 09.09.2025