Даниела коментира новата връзка на Мартин и Йоана: Те не са се разделяли! (ВИДЕО)

12 Октомври, 2025 09:44 441 3

  • даниела рупецова-
  • ергенът-
  • мартин николов-
  • йоана-
  • раздяла-
  • двойка-
  • риалити

Рупецова разкри, че знае за тайните срещи на двойката, докато "Ергенът" още се е излъчвал

Даниела коментира новата връзка на Мартин и Йоана: Те не са се разделяли! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-одумваната участничка от риалити шоуто „Ергенът“ – Даниела Рупецова, отново предизвика буря в социалните мрежи. Поводът този път е новината, че Мартин Николов – Елвиса, и любимата му Йоана са отново заедно.

Даниела публикува своя остър коментар за новината за събирането им, в който не спести нито дума по техен адрес.

„Аз не смятам, че Мартин и Йоана въобще са се разделяли преди предаването, защото след него хората са ми казвали, че са я виждали в неговата сграда в София. Неведнъж съм казвала, че Мартин не се държеше като човек, който иска сериозна връзка. Той знаеше, че с мен раздялата ще се случи най-лесно, защото аз няма да толерирам такъв тип отношение“, коментира Даниела.

По думите ѝ, Мартин така и не е разбрал какво иска от една жена, нито е успял да оцени това, което е имал. „Ако беше щастлив с Йоана, нямаше да рискува отношенията си с нея само за един хонорар“, категорична е тя.

@tv.show.moments2 @tv.show.moments #foryou #foryoupage #fyp #ергенът #ergenut ♬ original sound - tv.show.moments

Авторката твърди още, че между Йоана и Елвиса е имало интимни отношения непосредствено преди началото на снимките на „Ергенът“, а поведението му по време на предаването било изцяло театрално.

„През цялото време говореше за маски, за това кой е фалшив и кой не е. Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра – този, който изневерява!“, добавя Даниела, намеквайки, че истината за връзката между Мартин и Йоана тепърва ще излезе наяве.

Въпреки скандалите, Даниела продължава да се радва на растяща популярност извън телевизионните формати. Последната ѝ книга „Игра на ходове“ се превръща в истински хит сред младите жени, а тиражът ѝ е почти изчерпан въпреки критиките и медийната буря, която се изсипа отгоре ѝ след края на предаването. Явно наистина няма лоша реклама.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:46 12.10.2025

  • 2 Откога

    2 0 Отговор
    " Жени" тип лейдибой от Тайланд станаха красиви

    09:47 12.10.2025

  • 3 МП4

    0 0 Отговор
    Айгюл 🤣😄😁😆😂🤣

    09:58 12.10.2025