Даниела коментира новата връзка на Мартин и Йоана: Те не са се разделяли! (ВИДЕО)

Най-одумваната участничка от риалити шоуто „Ергенът“ – Даниела Рупецова, отново предизвика буря в социалните мрежи. Поводът този път е новината, че Мартин Николов – Елвиса, и любимата му Йоана са отново заедно.
Даниела публикува своя остър коментар за новината за събирането им, в който не спести нито дума по техен адрес.
„Аз не смятам, че Мартин и Йоана въобще са се разделяли преди предаването, защото след него хората са ми казвали, че са я виждали в неговата сграда в София. Неведнъж съм казвала, че Мартин не се държеше като човек, който иска сериозна връзка. Той знаеше, че с мен раздялата ще се случи най-лесно, защото аз няма да толерирам такъв тип отношение“, коментира Даниела.
По думите ѝ, Мартин така и не е разбрал какво иска от една жена, нито е успял да оцени това, което е имал. „Ако беше щастлив с Йоана, нямаше да рискува отношенията си с нея само за един хонорар“, категорична е тя.
Авторката твърди още, че между Йоана и Елвиса е имало интимни отношения непосредствено преди началото на снимките на „Ергенът“, а поведението му по време на предаването било изцяло театрално.
„През цялото време говореше за маски, за това кой е фалшив и кой не е. Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра – този, който изневерява!“, добавя Даниела, намеквайки, че истината за връзката между Мартин и Йоана тепърва ще излезе наяве.
Въпреки скандалите, Даниела продължава да се радва на растяща популярност извън телевизионните формати. Последната ѝ книга „Игра на ходове“ се превръща в истински хит сред младите жени, а тиражът ѝ е почти изчерпан въпреки критиките и медийната буря, която се изсипа отгоре ѝ след края на предаването. Явно наистина няма лоша реклама.
