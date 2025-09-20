Новини
Ед Шийран разкри защо е отказал предложение да изнесе концерт в космоса

20 Септември, 2025 15:41

Певецът обясни, че безопасността и семейството му са по-важни от световен рекорд

Ед Шийран разкри защо е отказал предложение да изнесе концерт в космоса - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В интервю за Скот Милс по BBC Radio 2 звездата сподели, че идеята да изнесе концерт в космоса го ужасява. „Преди време ми предложиха да отида в космоса, знаете ли? И това ме плаши,“ каза 34-годишният певец, цитиран от People.

„Искам да отида в космоса, когато е като да летиш до Франция – хиляди хора вече са го правили и можеш просто да резервираш билет онлайн. Но не искам да бъда опитно зайче заради това, защото все още е опасно.“

Шийран добави, че на планетата има много места, които още не е посетил, и би предпочел да ги види, преди да рискува да замине в космоса. „Никога не съм бил в Гренландия, бих искал да отида там – има места на Земята, на които бих отишъл много по-охотно, отколкото в космоса.“

Певецът разказа, че е получил офертата за „първия концерт в космоса“, но решението му било ясно: „Приятелю, няма да го направя, имам деца,“ каза Шийран, баща на Лайра Антарктика (5 г.) и Джупитър (3 г.), които има със съпругата си Чери Сийбърн. „Не бих рискувал това за някакъв рекорд на Гинес. Не мога да рискувам децата ми да останат без баща.“

Междувременно последният албум на Шийран, Play, излезе на 12 септември 2025 г. Ден по-късно певецът изнесе малък концерт в Domino Park в Ню Йорк – на земята, където е безопасно. В друго интервю за iHeartRadio Canada той сподели, че следващият му албум, Rewind, почти е завършен.

„Работихме по Play и Rewind едновременно,“ обясни Шийран. „Завършихме Play първо, защото беше най-вълнуващият. Rewind е на два месеца от това да бъде напълно готов за издаване и вероятно ще излезе през следващите 18 месеца.“

Певецът уточни, че двата албума са като близнаци: „Единият е вдъхновен повече от индийската култура, а другият – повече от носталгията. Така че се развиха в различни посоки.“


  майстор

    Защото екстратерестриал щяха да му крещят многогласно и отнесат звука на песните му.

    15:43 20.09.2025