Трети сезон на "Домът на дракона" вече има премиерна дата догодина (СНИМКИ+ВИДЕО)

По време на пресконференция в Ню Йорк, Кейси Блойс, председател и главен изпълнителен директор на HBO и HBO Max Content, обяви, че два HBO Original сериала от вселената на „Игра на тронове“ - „Рицарят на Седемте кралства“ и „Домът на дракона“ - са подновени за нови сезони.

Драматичният HBO Original сериал „Рицарят на Седемте кралства“ е подновен за втори сезон още преди премиерата на първия, която ще се състои на 19 януари в стрийминг платформата HBO Max.

Трети сезон на драматичния HBO Original сериал „Домът на дракона“ ще дебютира през лятото на 2026 г. в HBO Max. Преди завръщането си HBO поднови сериала за четвърти сезон, който ще дебютира през 2028 г.

Франческа Орси, изпълнителен вицепрезидент, HBO Programming и ръководител на HBO „Драматични сериали и филми“, сподели: „Изключително развълнувани сме да предложим нови сезони на тези два сериала през следващите три години за верните фенове на вселената „Игра на тронове“. „Домът на дракона“ и „Рицарят на Седемте кралства“ заедно разкриват колко необятен и богат остава светът на Джордж Р. Р. Мартин. През януари зрителите ще се потопят във вдъхновяващата история на Дънк и Ег, пресъздадена от Джордж и Айра Паркър с невероятно майсторство. А това лято „Домът на дракона“ ще се завърне с едни от най-епичните битки досега.“

За „Рицарят на Седемте кралства“: От света на Вестерос се задава трогателна история за приключенията на едно необичайно дуо - младият, наивен, но и смел рицар, сир Дънкан Високия, и неговият дребен оръженосец Ег. Актьорският състав включва Питър Клафи като Дънкан Високия, Декстър Сол Ансел като Ег.

Сериалът е създаден от Джордж Р. Р. Мартин, който е и изпълнителен продуцент, както и от Айра Паркър, която е и шоурънър и изпълнителен продуцент. Сред изпълнителните продуценти са още Сара Брадшоу, Оуен Харис, Райън Кондал и Винс Джерардис. Режисурата е дело на Оуен Харис и Сара Адина Смит.

За „Домът на дракона“: Базиран на романа “Огън и кръв“ на Джордж Р. Р. Мартин, сериалът, който се развива 200 години преди събитията от феномена „Игра на тронове“, разказва историята на дом Таргариен. В новия сезон се завръщат добре познатите ни актьори Мат Смит, Оливия Кук, Ема Д'Арси, Стив Тусент, Фабиен Франкъл и още...

Създател, шоурънър и изпълнителен продуцент на „Домът на дракона“ е Райън Кондал. Към него се присъединява и самият Джордж Р.Р. Мартин като създател и изпълнителен продуцент. Сред останалите изпълнителни продуценти са Сара Хес, Мелиса Бърнстейн, Кевин де ла Ной, Винс Жерардис, Дейвид Ханкок и Филипа Гослет. Базиран на романа “Огън и кръв“ на Джордж Р. Р. Мартин.

Очакваме премиерата на „Рицарят на Седемте кралства“ на 19 януари, а трети сезон на „Домът на дракона“ - през лятото на 2026 г., в стрийминг платформата HBO Max.