Том Холанд контузи тежко главата си при каскада за "Спайдърмен: Чисто нов ден“

22 Септември, 2025 10:35 656 4

Актьорът е приет по спешност в болница със сътресение

Том Холанд контузи тежко главата си при каскада за "Спайдърмен: Чисто нов ден“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Том Холанд бе приет по спешност в болница, след като каскада на снимачната площадка на филма „Spider-Man: Brand New Day“ се обърка сериозно в края на миналата седмица. 29-годишната звезда пострада при падане в Leavesden Studios в Уотфорд, където се снима новата продукция на Marvel на стойност 150 милиона британски паунда. Според източници, близки до продукцията, Холанд е получил сътресение на мозъка, след което веднага е бил откаран с линейка за спешна медицинска помощ.

Снимките на филма бяха временно спрени, за да се гарантира безопасността на актьора и екипа. Медицинските специалисти определят травмата като „лека“, но въпреки това Холанд е бил инструктиран да почива, за да избегне усложнения. Вечерта след инцидента актьорът се появи на благотворително събитие в Лондон заедно със своята годеница Зендая и баща си, но напусна по-рано, след като се почувствал зле.

Инцидентът се случва в момент, когато Том Холанд е изключително натоварен професионално. Освен в предстоящия четвърти филм за Спайдърмен, той участва и в „Одисея“ – амбициозната адаптация на Кристофър Нолан по класическия епос на Омир, в който играе редом със Зендая.

„Спайдърмен 4“ вече бе отложен веднъж и премиерата му е планирана за 31 юли 2026 година. Въпреки че инцидентът не изглежда животозастрашаващ, не е ясно дали ще се отрази върху графика на продукцията. Студията в момента правят преоценка на плана за снимките, за да осигурят пълноценна почивка на актьора и да минимизират риска от нови забавяния.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    "Чисто нов ден" ?
    🐔🦃🐦🐤

    10:37 22.09.2025

  • 2 Ккара

    2 0 Отговор
    Ах, дано да е празната глава, а не тази, която се пълни!

    10:37 22.09.2025

  • 3 решение

    3 0 Отговор
    Да наемат шопска филмова звезда и да обявят филма като "Спайдървен".

    10:42 22.09.2025

  • 4 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Предлагам да местим

    11:04 22.09.2025