Джон Бон Джоуви коментира за пръв път осиновеното си внуче

Джон Бон Джоуви стана дядо за първи път, след като синът му Джейк Бонджови и съпругата му Мили Боби Браун осиновиха момиченце. Музикалната звезда, която е на 63 години, коментира новината в интервю за Bunnie XO, публикувано в TikTok. „Страхотно е, истинска лудост, но прекрасно усещане“, споделя Бон Джоуви за новия член на семейството.

Певецът разкрива, че младото семейство е взело решение да осинови дете, а той и съпругата му са се запознали с бебето веднага. „В момента, в който видиш това дете, то се превръща в твое внуче. Това е твоята бебе,“ казва още изпълнителят на „Livin’ on a Prayer“. Той признава, че често иска снимки и новини за внучето си и шеговито се определя като „досадния дядо, който настоява да получава снимки през ден“.

Бон Джоуви коментира и решението си да даде благословията си за ранния брак на Джейк и Мили Боби Браун, като посочва, че и двамата са зрели за възрастта си и идват от стабилни семейства. „Подкрепихме ги, защото разбираме решението им. Те са по-зрели от връстниците си, а Мили идва от семейство, в което родителите ѝ също са се оженили млади и все още са заедно“, обяснява той.

Джейк Бонджиови и Мили Боби Браун се ожениха през май 2024 г. на скромна церемония, а пет месеца по-късно отпразнуваха брака си с по-голямо тържество в Италия. Актрисата, позната от сериала „Stranger Things“ и филма „Енола Холмс“, отбеляза първата годишнина от брака им с невиждана досега снимка от сватбения ден и надпис: „1 година женени. Обичам да съм твоя съпруга.“

Двойката изненада феновете си миналия месец, когато обяви, че са осиновили момиченце. „Това лято посрещнахме нашата малка дъщеря чрез осиновяване. Изключително развълнувани сме да започнем този нов етап от живота си в мир и лично пространство,“ заявиха те в съвместно съобщение.

Макар някои почитатели да отправиха критики към решението на Мили Боби Браун да се омъжи и да стане майка на толкова ранна възраст, близки до актрисата споделят, че тя не обръща внимание на коментарите. „Тя е уверена в себе си и не се интересува от мнението на другите. Не вижда причина да се влияе от чуждото мнение“, казва източник, цитиран от медиите.