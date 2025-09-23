Кралски биограф: Крал Чарлз иска да се помири с Хари, но при едно условие

Кралски биограф твърди, че крал Чарлз е „уморен от самодоволството“ на принц Уилям, докато в същото време изпитва силно желание да се примири с принц Хари, който наскоро се върна за кратко във Великобритания. Според Тина Браун, писателка и анализатор в кралските среди, кралят вече е направил жест към Хари, но е поставил условие — да загърби публичните критики и да запази дискретност.

По думите на Браун, срещата между Хари и Чарлз на 10 септември в Кларънс Хаус е била „изпълнение на бащина потребност“, търсене на връзка, която е отслабнала през годините на напрежение в семейството. Тя допълва, че Уилям е останал раздразнен от активността на брат си Хари в благотворителни ангажименти през последните седмици, което според нея го кара да се чувства засенчен.

Източници близки до двореца обясняват, че спекулациите за възстановяване на Хари като „работещ член“ на кралското семейство са отхвърлени. Те посочват, че позицията на краля остава непреклонна по въпроса за статута „наполовина част от семейство, наполовина вън“.

Тина Браун също така е коментирала, че общественият прием на Хари след завръщането му в Обединеното кралство е по-позитивен отколкото се очакваше; фотографиите от неговите дейности, участия в публични събития и връщането на вниманието към благотворителните му проекти засилват усещането за възраждане на образа му.

Наследствената напрегнатост между Хари и Уилям остава ключова тема в кралските среди. В медийни публикации се споменава, че Уилям е чувствал натиск от страна на медийното и обществено внимание, приковано към Хари, който често получава голям отзвук за участия и инициативи, докато делът на Уилям в подобни прояви е оценяван като по-вял.

Браун предупреждава, че дори и при намерението за помирение, публичното поведение на членовете на семейството — изказвания, интервюта, публична политика — ще продължава да играе решаваща роля в това дали подобни жестове ще се превърнат в устойчиви промени.