Twisted Sister са вторият хедлайнер на фестивала Midalidare Rock 2026 г.

24 Септември, 2025 13:58 594 6

  • мидалидаре-
  • рок фестивал-
  • хедлайнери-
  • хедлайнър-
  • twisted sister

Метъл иконите празнуват 50 години на сцена

Twisted Sister са вторият хедлайнер на фестивала Midalidare Rock 2026 г. - 1
Снимка: Midalidare Rock
Събина Андреева

Twisted Sister се завръщат и идват в България - по-големи, по-шумни и по-безкомпромисни от всякога. Бандата, която даде на света „We’re Not Gonna Take It” и „I Wanna Rock”, празнува 50-годишнината си със световно турне през 2026 г. В България те ще свирят на Midalidare Rock In The Wine Valley на 10 юли, откривайки фестивала догодина.

През 1984 г., след почти десетилетие на доминация и поставяне на рекорди по посещаемост в клубовете в района на Ню Йорк (включително и като единствените без договор за запис, които два пъти изчерпват билетите за историческия театър Palladium Theater в Ню Йорк), Twisted Sister достига международна слава. Известни с песните си превърнали се в химни, скандални костюми и театрални изпълнения, групата се превърна в една от най-разпознаваемите сили на хеви метъла от 80-те години, затвърждавайки мястото си като суперзвезди и икони на rock and roll бунта.

Twisted Sister преживяха клубовете през 70-те години, доминацията на MTV през 80-те, раздели, събирания, изслушвания пред PMRC, но фактите са:

  • „We're Not Gonna Take It” и „I Wanna Rock” са двете най-лицензирани песни в историята на хеви метъла за филми, телевизия и реклама.
  • Над 35 милиона продадени албума по целия свят.
  • 31 сертификата за сребърни, златни, платинени и мултиплатинени албуми в 8 държави.
  • Промениха изцяло видеоклиповете, които направиха MTV задължителна за гледане, когато все още беше музикална телевизия.

Основателят, китарист и мениджър Джей Джей Френч не можа да скрие вълнението си от постигнатото: „На 2 февруари 1976 г. в едно малко барче, наречено The Turtleneck Inn в Hunter Mountain, NY, Dee Snider, Eddie Ojeda и аз се нарекохме Twisted Sister и стоим рамо до рамо вече почти пет десетилетия, преживявайки множество промени в състава и хиляди изяви. Гордеем се, че празнуваме постижение, което някога изглеждаше немислимо: 50-годишен юбилей!! Създадохме музикално и изпълнителско наследство, което вдъхновява и ще продължава да вдъхновява милиони фенове по целия свят. Twisted Forever, Forever Twisted!”

Китаристът Еди Оджеда добавя: „Петдесет години по-късно Twisted Sister все още е саундтракът на всеки бунтовник с кауза!“, а фронтменът Дий Снайдър завършва „Ако имаш късмета да си в група, която хората все още искат да виждат след петдесет години (!), как може да не отговориш на призива? През 2026 г. Twisted Fucking Sister ще излезе на сцените по целия свят, защото НИЕ ВСЕ ОЩЕ ИСКАМЕ РОК (WE STILL WANNA ROCK!!")

„Въодушевени сме да посрещнем такава легендарна банда за едно последно шоу в България и заедно да отпразнуваме 50-годишнината им“, заявиха организаторите от Midalidare Rock In The Wine Valley.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 хех

    2 7 Отговор
    Че те могат ли да ходят изобщо? Ще е цяло чудо ако още си помнят имената, камо ли текстовете на песните.

    Коментиран от #3

    14:06 24.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лили Иванова

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    И защо да не ги помнят. Какво им е на хората. Ако си истински артист оставаш такъв до края на живота си.

    14:30 24.09.2025

  • 4 Глен Бентън

    1 0 Отговор
    Тия буфосинхронисти за чий са ни?

    Коментиран от #6

    15:18 24.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Уеш не виждам сестра/и/,само дядовци .Не знаех че още съществува тази тъпа групичка, спомням си я защото името е малко като за тра...стити ,не за мъжка банда.

    15:21 24.09.2025

  • 6 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Глен Бентън":

    Ами къде да отиде ?Да не мислиш че ще напълни стадиона в Париж,даже няма ги допуснат в програмата.В София някой малка зала като кино салон с 100на души и това е .И са евтини на достъпна цена с хотел и хонорар ,не като голяма звезда в момента.

    15:28 24.09.2025