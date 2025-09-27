Празник на кафето превзема парк „Заимов“ в началото на октомври

Дегустация на най-добрите кафета в света, вкусове от цял свят, семейни забавления и безплатен горещ шоколад за децата

На 5 октомври 2025 г. парк „Заимов“ ще се превърне в сцена на ароматни изкушения и забавления, посветени на най-популярната топла напитка в света – кафето. Но не обикновеното кафе, а неговата по-вкусна версия – спешълти кафе, добивано от специализирани ферми за отглеждане и производство на спешълти кафета по целия свят.

От 10:00 до 19:00 ч. за втори път ще се проведе DABOV Family Fest, а тазгодишното издание носи темата „Taste the Coffee Wheel“ – въвеждане на посетителите в богатия свят на вкусовете и ароматите на кафето. Както знаем кафето има над 800 вкусови дескриптора, 2 пъти повече от виното. Е, сега ще имаме възможността да усетим някои от тях.

В централната част на парка ще бъдат разположени шатри, в които професионални баристи ще представят чрез дегустации и забавни игри пъстра палитра от вкусове – от плодови и шоколадови до екзотични и нетрадиционни. Всеки посетител ще може да вкуси лимитирани и редки сортове и да разбере как разликата в процесирането се отразява във вкуса.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с кафета, произведени в Колумбия, Бразилия, Хондурас, Никарагуа, Етиопия и други дестинации, известни със своите изключителни тероари. Ще могат да се дегустират и кафета, отличени в конкурса Cup of Excellence – най-престижното състезание за специално кафе в света.

Специален гост ще бъде Йордан Дъбов – кафетърсач и основател на DABOV Specialty Coffee, който обикаля континенти в търсене на най-добрите вкусове. Той ще сподели лични истории и опит, натрупани от срещите си с фермери и участието си в международни конкурси.

За пълното изживяване всеки посетител ще може да закупи специална дегустационна чаша, която дава достъп до уникална игра с 5 различни кафета. Участниците ще трябва да разпознаят основните вкусови нотки, а най-добрите дегустатори ще участват в томбола за голямата награда: комплект уреди за приготвяне на кафе.

Фестивалът е и сцена за нашите партньори от WMF – немска марка с дългогодишни традиции в изкуството на кафемашините. По време на събитието WMF ще представи своята най-нова кафемашина Espresso PRO, която комбинира немска прецизност и иновация. Това е машината, на която ние в DABOV Specialty Coffee се доверяваме, защото тя умее да извлича най-доброто от нашите кафета и да поднесе едно съвършено еспресо – такова, което носи истинския вкус и аромат на специалното кафе.

Фестивалът е празник за цялото семейство – с много музика, забавления и безплатен горещ шоколад за всички деца през целия ден.