Бразилски скейтбордист се спусна по 22-етажна рампа и постави два рекорда (ВИДЕО)

Бразилският ас на скейтборда Сандро Диас написа нова страница в историята на екстремните спортове, след като се впусна по колосална рампа, издигната върху 22-етажната административна сграда Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) в Порто Алегре. Събитието, което прикова вниманието на феновете по цял свят, бе отразено от Red Bull и предизвика истински фурор в социалните мрежи.

На 50-годишна възраст, легендарният скейтър постави два впечатляващи рекорда на Гинес. Диас измина над 70 метра по стръмната конструкция, като достигна зашеметяващата скорост от 103,8 км/ч – постижение, което досега никой друг скейтбордист не е успявал да реализира.

С този подвиг шесткратният световен шампион стана първият човек, осмелил се да се спусне по толкова висока рампа, и едновременно с това – най-бързият скейтбордист, регистриран някога. Видеото от дръзкото изпълнение вече обикаля интернет и вдъхновява както професионалисти, така и любители на скейтборда по цял свят. Постижението на Сандро Диас не само затвърждава статута му на икона в света на екстремните спортове, но и поставя нови стандарти за смелост и майсторство. Без съмнение, името му ще остане завинаги вписано със златни букви в Книгата на рекордите на Гинес.