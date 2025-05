1 метър срещу 9 см: Най-голямото и най-малкото куче в света се срещнаха за първи път (ВИДЕО)

Най-голямото и най-малкото куче в света, официално вписани в Книгата на рекордите на Гинес, се срещнаха за първи път. Срещата се състоя под погледа на екип на Guinness World Records и бързо завладя социалните мрежи.

От едната страна – Реджи, 7-годишен немски дог от Айдахо, който с впечатляващата си височина от 1 метър държи рекорда за най-високо куче в света. От другата – неговата противоположност по размер, но не и по характер – Пърл, 4-годишна чихуахуа от Флорида, която с едва 9.14 сантиметра височина е призната за най-малкото живо куче на планетата.

Разликата във височината между двамата е цели 91 сантиметра, но това не попречи на неочакваната среща да се превърне в сърдечен момент.

„Въпреки огромната физическа разлика, те веднага станаха приятели. Беше като любов от пръв поглед – кучешка, но напълно искрена“, споделят развълнуваните им стопанки пред Guinness World Records.

Реджи заема титлата от миналата година, след като надмина предишния рекордьор Зевс – друг дог, който почина през 2022 г. от рак на костите. Междувременно, Пърл наследява короната от своята родственица Милли, също чихуахуа, чиято височина беше 9.65 см.

„Това е среща не само между две крайности в света на кучетата, но и напомняне, че размерът не определя духа“, коментира представител на Гинес.

Снимките от събитието, направени от екипа на организацията, показват как Реджи внимателно се навежда към миниатюрната Пърл, която гордо застава до неговата огромна лапа.

И докато Пърл може да се побере в чаша за кафе, а Реджи едва се побира в лек автомобил, едно е сигурно – тези двама нови приятели вече са звезди, които ни напомнят, че приятелството няма размер.