Диляна Попова участва в опит за рекорд на "Гинес"

Диляна Попова се включва в едно необичайно и мащабно начинание – опит за рекорд на „Гинес“. Красивата актриса и модел ще вземе участие в създаването на най-голямата кучешка торта в света. Събитието ще се проведе в края на седмицата в обекти на голяма верига магазини за храна за домашни любимци и обещава да привлече многобройни посетители, пише marica.bg.

Автор на впечатляващото изделие ще бъде д-р Костадин Шанков – ветеринарен лекар и специалист в приготвянето на храна за кучета. Огромната торта се очаква да тежи над 230 килограма и ще бъде направена изцяло от натурални продукти, подходящи за домашни любимци. Така всяко куче ще може да опита парче от рекорда, без притеснения за здравето му.

На събитието ще присъстват официални представители на „Гинес“, които ще следят за спазването на всички изисквания и ще удостоверят дали България ще влезе в световната книга на рекордите. За финал тортата ще бъде раздадена на четириногите гости и техните стопани. Очаква се присъствието на Диляна Попова да внесе още блясък, а самото събитие да се превърне в празник за хората и техните любимци. Всички с нетърпение очакват развръзката – дали този впечатляващ проект ще донесе нов световен рекорд.