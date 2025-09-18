Новини
Диляна Попова участва в опит за рекорд на "Гинес"

Диляна Попова участва в опит за рекорд на "Гинес"

18 Септември, 2025 10:40

Красивата актриса и модел ще вземе участие в създаването на най-голямата кучешка торта в света

Диляна Попова участва в опит за рекорд на "Гинес" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диляна Попова се включва в едно необичайно и мащабно начинание – опит за рекорд на „Гинес“. Красивата актриса и модел ще вземе участие в създаването на най-голямата кучешка торта в света. Събитието ще се проведе в края на седмицата в обекти на голяма верига магазини за храна за домашни любимци и обещава да привлече многобройни посетители, пише marica.bg.


Автор на впечатляващото изделие ще бъде д-р Костадин Шанков – ветеринарен лекар и специалист в приготвянето на храна за кучета. Огромната торта се очаква да тежи над 230 килограма и ще бъде направена изцяло от натурални продукти, подходящи за домашни любимци. Така всяко куче ще може да опита парче от рекорда, без притеснения за здравето му.

На събитието ще присъстват официални представители на „Гинес“, които ще следят за спазването на всички изисквания и ще удостоверят дали България ще влезе в световната книга на рекордите. За финал тортата ще бъде раздадена на четириногите гости и техните стопани. Очаква се присъствието на Диляна Попова да внесе още блясък, а самото събитие да се превърне в празник за хората и техните любимци. Всички с нетърпение очакват развръзката – дали този впечатляващ проект ще донесе нов световен рекорд.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Да беше направила нещо нормално...

    10:43 18.09.2025

  • 2 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    3ae6u кучешка торта, ако застанеш в кучешка поза, гаранция си избила рекорда

    10:48 18.09.2025

  • 3 Верт

    0 0 Отговор
    С навлизане в хормонален дисбаланс жените поемат по неотъпкани пътеки

    10:50 18.09.2025

  • 4 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Прицелила се е в рекорда на Бони Блу, само че с нетрадиционни участници.

    10:51 18.09.2025