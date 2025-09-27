Новини
Неделя Щонова се завръщa на екран

Неделя Щонова се завръщa на екран

27 Септември, 2025 11:13 668 9

Драми, открития, надежда и истини, които могат да спасят живот – всичко това е в новия сезон на „Светът на здравето“

Неделя Щонова се завръщa на екран - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

От 27 септември (събота) в 11:30 ч. легендарната д-р Неделя Щонова отново влиза в домовете ни с предаването, което разтърсва със съдби, разбива митове и дава надежда там, където изглежда невъзможно, пише marica.bg.

Алцхаймер – болестта, която краде спомените!

В първия епизод зрителите ще чуят последните научни открития за едно от най-страшните заболявания на века. В студиото влиза акад. Лъчезар Трайков – топ експерт по мозъчни болести, за да разкрие как храната, навиците и ранните сигнали могат да спрат коварната диагноза.
Историята на Мирослав Станев ще ви остави без дъх – години наред в тялото му тиктака „часовников механизъм“: сърдечна аневризма, готова да избухне във всеки момент. Това е урок за цената на навременните действия и силата на човешкия дух!

Мозъкът и сърцето – опасен танц!

В неделя (29 септември) предаването ще разкрие шокиращи данни – стресът и емоциите буквално променят артериите ни, а над 80% от сърдечно-съдовите болести могат да се предотвратят! Как? Проф. Иво Петров ще даде отговорите.

Мозъчни операции през… носа?!

Проф. Кенан Коч – световно име в неврохирургията с над 10 000 операции зад гърба си, ще разкрие как науката и смелостта превръщат невъзможното в чудо. Да, мозъчни тумори вече се премахват без разрез – през носа!

Драми, открития, надежда и истини, които могат да спасят живот – всичко това е в новия сезон на „Светът на здравето“ – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Яка мацка.

    Коментиран от #2, #5

    11:17 27.09.2025

  • 2 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Чак пък яка-,всички болести като рак , Алцхаймер,тумори идват от еаксините

    11:24 27.09.2025

  • 3 Нагла

    9 0 Отговор
    и досадна, със страховити зъби

    11:25 27.09.2025

  • 4 Росен

    5 0 Отговор
    И защо? Кой ще гледа и слуша тази досадна лелка приличаща на катър.

    11:25 27.09.2025

  • 5 Завръща се

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ...на екран след събота очакваме ...Неделя...

    11:28 27.09.2025

  • 6 Стара, стара кифла ползвана от много и

    3 0 Отговор
    Захвърлена на рафта слиза на щанда да търси потребители! Тази старица не и ли омръзна да се натрапва?

    11:34 27.09.2025

  • 7 Вторник Срядов

    1 0 Отговор
    А защо в събота?

    Коментиран от #8

    11:42 27.09.2025

  • 8 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вторник Срядов":

    Защото всяка неделя празнува ....имен ден !!!

    11:52 27.09.2025

  • 9 Ачо

    0 0 Отговор
    Няма ли btv да смени вече тази бабушкера,бе!

    11:53 27.09.2025