Неделя Щонова се завръщa на екран

От 27 септември (събота) в 11:30 ч. легендарната д-р Неделя Щонова отново влиза в домовете ни с предаването, което разтърсва със съдби, разбива митове и дава надежда там, където изглежда невъзможно, пише marica.bg.

Алцхаймер – болестта, която краде спомените!

В първия епизод зрителите ще чуят последните научни открития за едно от най-страшните заболявания на века. В студиото влиза акад. Лъчезар Трайков – топ експерт по мозъчни болести, за да разкрие как храната, навиците и ранните сигнали могат да спрат коварната диагноза.

Историята на Мирослав Станев ще ви остави без дъх – години наред в тялото му тиктака „часовников механизъм“: сърдечна аневризма, готова да избухне във всеки момент. Това е урок за цената на навременните действия и силата на човешкия дух!

Мозъкът и сърцето – опасен танц!

В неделя (29 септември) предаването ще разкрие шокиращи данни – стресът и емоциите буквално променят артериите ни, а над 80% от сърдечно-съдовите болести могат да се предотвратят! Как? Проф. Иво Петров ще даде отговорите.

Мозъчни операции през… носа?!

Проф. Кенан Коч – световно име в неврохирургията с над 10 000 операции зад гърба си, ще разкрие как науката и смелостта превръщат невъзможното в чудо. Да, мозъчни тумори вече се премахват без разрез – през носа!

Драми, открития, надежда и истини, които могат да спасят живот – всичко това е в новия сезон на „Светът на здравето“ – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!