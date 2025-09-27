Неделя Щонова се завръщa на екран

От 27 септември (събота) в 11:30 ч. легендарната д-р Неделя Щонова отново влиза в домовете ни с предаването, което разтърсва със съдби, разбива митове и дава надежда там, където изглежда невъзможно, пише marica.bg.
Алцхаймер – болестта, която краде спомените!
В първия епизод зрителите ще чуят последните научни открития за едно от най-страшните заболявания на века. В студиото влиза акад. Лъчезар Трайков – топ експерт по мозъчни болести, за да разкрие как храната, навиците и ранните сигнали могат да спрат коварната диагноза.
Историята на Мирослав Станев ще ви остави без дъх – години наред в тялото му тиктака „часовников механизъм“: сърдечна аневризма, готова да избухне във всеки момент. Това е урок за цената на навременните действия и силата на човешкия дух!
Мозъкът и сърцето – опасен танц!
В неделя (29 септември) предаването ще разкрие шокиращи данни – стресът и емоциите буквално променят артериите ни, а над 80% от сърдечно-съдовите болести могат да се предотвратят! Как? Проф. Иво Петров ще даде отговорите.
Мозъчни операции през… носа?!
Проф. Кенан Коч – световно име в неврохирургията с над 10 000 операции зад гърба си, ще разкрие как науката и смелостта превръщат невъзможното в чудо. Да, мозъчни тумори вече се премахват без разрез – през носа!
Драми, открития, надежда и истини, които могат да спасят живот – всичко това е в новия сезон на „Светът на здравето“ – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #5
11:17 27.09.2025
2 Сталин
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Чак пък яка-,всички болести като рак , Алцхаймер,тумори идват от еаксините
11:24 27.09.2025
3 Нагла
11:25 27.09.2025
4 Росен
11:25 27.09.2025
5 Завръща се
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":...на екран след събота очакваме ...Неделя...
11:28 27.09.2025
6 Стара, стара кифла ползвана от много и
11:34 27.09.2025
7 Вторник Срядов
Коментиран от #8
11:42 27.09.2025
8 Сила
До коментар #7 от "Вторник Срядов":Защото всяка неделя празнува ....имен ден !!!
11:52 27.09.2025
9 Ачо
11:53 27.09.2025