Иво Аръков и половинката му показаха сина си за първи път

27 Септември, 2025 15:17 994 8

  • иво аръков-
  • половинка-
  • син-
  • габи

Габи разказа, че с появата му Иво се променил коренно и започнал да се открива повече пред нея

Иво Аръков и половинката му показаха сина си за първи път - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В "Тук и сега" ще празнуваме рожден ден с Иво Аръков и неговата половинка Габи, а за първи път в телевизионен ефир се появи и техният син Тео. В светинята, наречена Народен театър, в много откровен и емоционален разговор пред Деси Банова-Плевнелиева двамата отварят вратата на най-личния си свят.

"Народният театър се появи като един огромен учител в моето актьорско бъдеще и съм му безкрайно благодарен. Стресът, който имах от Академията, се излекува тук", разказа Иво пред NOVA.

Той и Габи споделиха повече за първата им среща, а двата казаха, че любовта им е "просто приказка".

"Той ме намери. Седнахме да пием кафе и ми каза: "Ела с мен в София".

Аз се прибрах вкъщи и веднага казах на нашите. Така се запознахме и оттогава не сме се разделяли. В момента, в който го видях, си казах: "Това е моят мъж", разкри Габи.

Иво пък разказа смешната история, че първо мислел, че тя французойка, затова започнал да ѝ пише на английски език.

Двамата за първи път говориха открито за техния син Тео. Габи разказа, че с появата му Иво се променил коренно и започнал да се открива повече пред нея.

"Колкото и да не ми се иска синът ми да тръгне по моя път, няма как това да не се случи. Има много артистичност в него", каза актьорът.

Той разказа повече и за миналото му, свързано с предателства, загуби, побои, болести и забранени вещества.

"Миналото ми за мен е сякаш чужд живот. Следя го като история на филм. 2020 е моята година на прераждане. Старият Иво е имал уроци, които е искал да научи", подчерта Аръков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 венелино му ядешЧУРКАТА

    5 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #2

    15:20 27.09.2025

  • 2 име

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "венелино му ядешЧУРКАТА":

    много точен коментар

    15:20 27.09.2025

  • 3 една жена

    4 0 Отговор
    Аръков е станал много гаден. Заприличал е на чичко. С мазна коса и сигурно смърди на пот.

    15:30 27.09.2025

  • 4 надарена кака

    4 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки за Аръков!

    Коментиран от #6

    15:36 27.09.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Този Иво нещо се прави на мъж...

    15:41 27.09.2025

  • 6 Аз като

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    Ти ги скина
    Ще показваш
    Двама сина

    15:47 27.09.2025

  • 7 За Деса

    5 0 Отговор
    знаем , че е селянка , артиста в живота и той селяндур , а булчето на бившия на Стоичкова та Мика , дето отнесе що бой , от кое село е ? Лика прилика на седянка и тримата !

    15:47 27.09.2025

  • 8 Дядо Митьо

    2 0 Отговор
    Целия репортаж-кифленските снимки на Аръка,като някоя пуберка се снимал под път и над път...бил актьот,а къде играе само майка му знае!

    16:02 27.09.2025