Иво Аръков и половинката му показаха сина си за първи път

В "Тук и сега" ще празнуваме рожден ден с Иво Аръков и неговата половинка Габи, а за първи път в телевизионен ефир се появи и техният син Тео. В светинята, наречена Народен театър, в много откровен и емоционален разговор пред Деси Банова-Плевнелиева двамата отварят вратата на най-личния си свят.
"Народният театър се появи като един огромен учител в моето актьорско бъдеще и съм му безкрайно благодарен. Стресът, който имах от Академията, се излекува тук", разказа Иво пред NOVA.
Той и Габи споделиха повече за първата им среща, а двата казаха, че любовта им е "просто приказка".
"Той ме намери. Седнахме да пием кафе и ми каза: "Ела с мен в София".
Аз се прибрах вкъщи и веднага казах на нашите. Така се запознахме и оттогава не сме се разделяли. В момента, в който го видях, си казах: "Това е моят мъж", разкри Габи.
Иво пък разказа смешната история, че първо мислел, че тя французойка, затова започнал да ѝ пише на английски език.
Двамата за първи път говориха открито за техния син Тео. Габи разказа, че с появата му Иво се променил коренно и започнал да се открива повече пред нея.
"Колкото и да не ми се иска синът ми да тръгне по моя път, няма как това да не се случи. Има много артистичност в него", каза актьорът.
Той разказа повече и за миналото му, свързано с предателства, загуби, побои, болести и забранени вещества.
"Миналото ми за мен е сякаш чужд живот. Следя го като история на филм. 2020 е моята година на прераждане. Старият Иво е имал уроци, които е искал да научи", подчерта Аръков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 венелино му ядешЧУРКАТА
Коментиран от #2
15:20 27.09.2025
2 име
До коментар #1 от "венелино му ядешЧУРКАТА":много точен коментар
15:20 27.09.2025
3 една жена
15:30 27.09.2025
4 надарена кака
Коментиран от #6
15:36 27.09.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:41 27.09.2025
6 Аз като
До коментар #4 от "надарена кака":Ти ги скина
Ще показваш
Двама сина
15:47 27.09.2025
7 За Деса
15:47 27.09.2025
8 Дядо Митьо
16:02 27.09.2025