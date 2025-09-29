Селена Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко (ВИДЕО)

Певицата Селена Гомес се омъжи. Тя съобщи новината в своя публикация в Instagram, като сподели с последователите си снимки от вълшебния ѝ ден, пише nova.bg
Звездата се омъжи за Бени Бланко, който е музикален продуцент. Двойката се сгоди през декември миналата година.
Вижте детайли за сватбата на Селена и Бени - престижна локация и световноизвестни гости:
1 Опааа
07:39 29.09.2025
2 АНТИПОД
08:20 29.09.2025
3 дечицата
08:20 29.09.2025
4 Пич
08:20 29.09.2025