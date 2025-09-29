Селена Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко (ВИДЕО)

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Сутринта ще бъде емоционално по-натоварена за Вас. Следобед ще усетите подкрепа и стабилност в приятелствата и общите ангажименти. Денят е подходящ за довършване на стари обещания и за търсене на хармония.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще имате нужда от повече усамотение и вътрешен размисъл. Сутринта може да донесе объркване и напрежение. Следобед ще усетите повече яснота, ако се доверите на практичните решения.

Козирог (23.12 - 20.01) Луната влиза във Вашия знак следобед и ще Ви даде повече сила и решителност. Сутринта може да бъде напрегната и да изисква търпение. Вечерта ще почувствате яснота и увереност в посоката си.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта може да се почувствате по-несигурни в материални или лични въпроси. Следобед ще усетите желание да подредите приоритетите си и да приключите с отлагани задачи. Вечерта ще Ви донесе яснота и стабилност.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще бъдете ангажирани с разговори и общуване. Сутринта може да донесе объркване или несигурност в думите. Следобед ще усетите повече стабилност и възможност да приключите стари теми.

Везни (24.09 - 23.10) Фокусът ще бъде върху дома и семейството. Сутринта може да донесе напрежение и неразбирателства. Следобед ще почувствате нужда от повече ред и яснота – подходящо време да завършите висящи задачи.

Дева (24.08 - 23.09) Сутринта ще донесе повече емоционални колебания. Следобед ще усетите нужда да се съсредоточите върху творчески занимания или лични радости. Денят ще бъде по-лек, ако избягвате прекалената самокритика.

Лъв (24.07 - 23.08) Фокусът ще бъде върху ежедневните задачи. Сутринта може да е напрегната и да изисква повече търпение. Следобед ще почувствате, че сте в състояние да въведете ред и стабилност.

Рак (22.06 - 23.07) Днес партньорствата ще бъдат по-чувствителна тема. Сутринта може да донесе недоразумения, а следобед – нужда от повече търпение и отговорност. Вечерта ще усетите повече яснота в отношенията си.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутринта може да донесе напрежение в отношенията и усещане за несигурност. Следобед ще се съсредоточите върху доверие и споделени въпроси. Денят е подходящ за завършване и освобождаване от тежести.

Телец (21.04 - 21.05) Денят започва с вътрешни колебания и желание за почивка. Следобед ще усетите промяна и повече устойчивост. Най-добре е да довършите стари задачи, вместо да започвате нови.