Новини
Любопитно »
Селена Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко (ВИДЕО)

Селена Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко (ВИДЕО)

29 Септември, 2025 07:15 873 4

  • селена гомес-
  • бени бланко-
  • сватба-
  • ожениха

Двойката се сгоди през декември миналата година

Селена Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Селена Гомес се омъжи. Тя съобщи новината в своя публикация в Instagram, като сподели с последователите си снимки от вълшебния ѝ ден, пише nova.bg

Звездата се омъжи за Бени Бланко, който е музикален продуцент. Двойката се сгоди през декември миналата година.

Вижте детайли за сватбата на Селена и Бени - престижна локация и световноизвестни гости:



Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    4 1 Отговор
    Ужас! Как може за тоя мА нг Ал ве?!?

    07:39 29.09.2025

  • 2 АНТИПОД

    1 0 Отговор
    НА БУЛКА ЧАЛГАРКА!

    08:20 29.09.2025

  • 3 дечицата

    0 0 Отговор
    Капучино, а?

    08:20 29.09.2025

  • 4 Пич

    0 0 Отговор
    И двамата не са симпатични ! А Бени няма еврейско име но има еврейска физиономия !

    08:20 29.09.2025