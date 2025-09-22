Новини
Адел - следващата звезда с изпълнение на Супербоул 2026?

22 Септември, 2025 15:44 560 1

Финалът на Супербоул ще се проведе през февруари догодина в Санта Клара, Калифорния

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската поп звезда Адел е получила предложение да участва като изпълнител в полувремето на Супербоул 2026, съобщават източници на Page Six, но към момента не е подписан официален договор с певицата.

В последните седмици се появиха спекулации, че Адел може да излезе на сцената на големия финал в Санта Клара, Калифорния през февруари догодина, като според запознати вече са водени разговори по темата. Сред другите обсъждани имена за шоуто на полувремето са и Тейлър Суифт, която е добре позната като фен на Канзас Сити Чийфс, както и Майли Сайръс, която досега не е била хедлайнер на това събитие.

Адел е известна не само с музикалните си успехи, но и с личния си живот – годеникът ѝ Рич Пол е сред водещите спортни агенти в САЩ. Самата тя вече е присъствала като зрител на Супербоул, а през 2024 г. в Лас Вегас сподели пред феновете си, че не се интересува от самата игра, а от изпълнението на Риана на полувремето. В друго свое участие певицата открито заяви, че присъствието ѝ на Супербоул е било само заради Риана, без да проявява интерес към американския футбол.

Въпреки засиления интерес и слухове, че Адел може да бъде избрана за тазгодишния хедлайнер, друг източник, близък до организацията на шоуто, потвърждава, че към момента тя не е потвърдена официално за събитието.

Певицата е отказвала участие в Супербоул и в миналото. През 2016 г. по време на концерт в Лос Анджелис тя обяви, че е отклонила покана за шоуто през 2017 г., с аргумент, че това събитие не е насочено към музиката, а тя не умее да танцува и предпочита други сцени. Тогава НФЛ и спонсорът Pepsi официално заявиха, че са водени разговори с няколко изпълнители, но не е имало формално предложение към Адел или друг артист.

Изборът на изпълнител за полувремето се прави от Roc Nation на Jay-Z в партньорство с НФЛ, като официалното съобщение обикновено се прави през септември. По-рано този месец комисарят на НФЛ Роджър Гудел намекна, че Тейлър Суифт също е сред потенциалните звезди на събитието, като заяви в ефира на NBC, че тя е изключителен талант и ще бъде посрещната с отворени обятия по всяко време, но отказа да разкрие повече подробности.

Адел, която тази година навърши 37, публично защити Тейлър Суифт от критики, свързани с присъствието ѝ на мачовете на Травис Келси. По време на свое участие в Лас Вегас певицата се обърна към публиката с думите, че недоволството по адрес на Суифт е неуместно и че тя има пълното право да подкрепя приятеля си.


