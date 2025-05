Концерт на Metallica предизвика земетресение във Вирджиния (ВИДЕО)

Легендарната рок група Metallica буквално разтърси сцената и предизвика малко земетресение по време на последния си концерт от световното турне M72, съобщиха американски медии. Събитието се случи на 7 май (сряда) на стадион „Лейн“ във Вирджиния Тек, където над 60 000 фенове станаха свидетели на историческото изпълнение.

В момента, в който Джеймс Хетфийлд, Ларс Улрих, Кърк Хамет и Робърт Трухильо започнаха първите ноти на хита си от 1991 г. „Enter Sandman“, ентусиазираната публика започна бурно да скача, причинявайки микро-сеизмично събитие. Регистрираното мини земетресение е било отчетено от сеизмологичната обсерватория на Вирджиния Тек, намираща се на около километър от стадиона. Въпреки че трусовете не достигнаха 1 по скалата на Рихтер, те са ясно документирани и отбелязани като уникален феномен.

The Metallica mosh pit caused an "earthquake" to be recorded at the Virginia Tech Seismological Observatory. The song... "Enter Sandman" pic.twitter.com/Ibt4LLfMyn