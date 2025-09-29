Новини
Любопитно »
Завръща ли се "Господари на ефира" на екран?

29 Септември, 2025 15:57

Появиха се индикации, че шоуто за гафове може да се завърне в ефира на bTV

Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В светските среди закипя слухът, че bTV преговаря с Халваджиян за нови предавания. Телевизията е прибягнала до отчаяни мерки с надежда да вдигне рейтинга си, а именно – да покани продуцентите-звезди на конкурентите си в Нова. От 13 години арменците не са работили с bTV, но пък са закотвени в NOVA с многобройни формати.

Когато става въпрос за много пари, приятелствата могат да се прекратят, а враговете се сдобряват. Случаят с bTV и братята Магърдич и Джуди Халваджиян е от втория тип. Навремето те работеха заедно в продължение на 3 години, но през 2012-а медиата свали предаването им "Господари на ефира" и това беше краят на деловите им отношения.

Проблемът за bTV и е, че през 13-те години, изтекли от споменатите събития, Нова ТВ набра голяма скорост и редовно ги бие в борбата за рейтинг. В същото време предаванията на Халваджиян са абсолютен хит, бележат нови и нови върхове, а след финала на "Капките" на Националния стадион миналата пролет арменците и екипът им вече са официално признати за господарите на родния ефир.

Слуховете са, че основните преговори с bTV се водят именно за тяхното емблематично шоу "Господари на ефира". То беше свалено от Нова телевизия преди 7 години и оттогава съществува единствено в интернет под заглавието "Господари на уеба". Продуцентът Джуди Халваджият не веднъж е подчертавал, че има желание да възстанови предаването, като още преди две години се говореше, че е пред подписване на договор за него с Нова телевизия, но до момента "Господарите" не са се върнали на екран.

Сега има шанс за възстановяване на предаването, само че в bTV, където щоуто просъществува за известно време. Джуди Халваджиян беше забелязан сред гостите на партито за 25-та годишнина на телевизията в средата на септември, а там се канят само партньори, което е странно като се има предвид, че през този сезон арменецът няма никакви проекти в bTV. Присъствието му на празника обаче е знак, че явно има планове за завръщане в съвсем близкото бъдеще.

На рождения ден на емблематичния водещ Димитър Рачков преди дни тортата беше специална – с кадри от златните години на "Господарите" и надпис "Следва продължение...". Дали това не е още един знак за завръщане на предаването в ефир? Факт е, че bTV има нужда от такова шоу, след като най-гледаните ѝ предавания в момента са спорните откъм съдържание всевъзможни вариации на "Ергенът".

"Господари на ефира" има всички шансове да постигне рейтинг, равен поне на "Ергенът", но без скандалите и критиката срещу телевизията, които риалитито влачи след себе си, пише "Уикенд".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съмнявам се да го пуснат пак

    1 0 Отговор
    Ако стане то ще е с много скопен формат
    Извадиха ги защото разкриха много скандали с корумпета а това на мисиряшките твта хич не се нрави

    16:01 29.09.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Вместо да се показват по телевизията, по-добре да си основат политическа партия.

    16:02 29.09.2025