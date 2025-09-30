Попфолк певицата Кати направи интересни признания пред Мон Дьо по време на участието си в неговия подкаст. Тя коментира, че е получила доста уроци от живота. Масово обаче зрителите не са останали особено очаровани от телевизионната изява на певицата, която сподели, че около 5-6 години е била номер едно в България:
Какво мислят зрителите обаче:
"Деградацията на обществено ни е чалга музиката и такива като нея, от които децата вземат пример. Пълно падение и срам!"...
"Голямо самочувствие, голямо нещо! Днес никой не правел хитове и запомнящи се песни като нейната "волна пеперуда"...
"Каква номер 1? Тя даже и не трябва да си помисли, че има гласа на Десислава, Преслава, Анелия, Глория, Камелия!"
"Преди няколко предавания на "Като две капки вода "имитираха нейна песен. Тя беше в публиката и се чудеше къде да гледа. Имитацията се превърна в пародия, публиката се заливаше от смях, а тя приличаше на изпаднала тетка от каруцата. Сега голямо самочувствие извади. Защо изобщо я вадят от архивите на чалгата, вместо да забранят такива жалки същества да се показват".
"Честно казано аз съм от поколението, през което време Кати беше в разгара на кариерата си. Но нито тогава, нито сега смятам, че е била много популярна, та камо ли да е номер 1! Имаше много по-известни певици, които и до ден-днешен продължават да бъдат актуални - Ивана, Глория, Тони Дачева и още други", смятат хората.
Зрителите скочиха срещу Кати след признанията ѝ пред Мон Дьо
30 Септември, 2025 07:46 2 716 10
Вижте какви са техните коментари
Попфолк певицата Кати направи интересни признания пред Мон Дьо по време на участието си в неговия подкаст. Тя коментира, че е получила доста уроци от живота. Масово обаче зрителите не са останали особено очаровани от телевизионната изява на певицата, която сподели, че около 5-6 години е била номер едно в България:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
- Първо трябва да се бориш за тях, за да ги спечелиш, а после ти увисват на врата!
08:11 30.09.2025
2 лоза
08:16 30.09.2025
3 Какъв е проблема
08:18 30.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Коста
08:37 30.09.2025
6 Оставете
08:37 30.09.2025
7 име
08:45 30.09.2025
8 ХхА
08:55 30.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Рони
09:13 30.09.2025