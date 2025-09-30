Новини
Зрителите скочиха срещу Кати след признанията ѝ пред Мон Дьо

30 Септември, 2025 07:46

  • кати-
  • мон дьо-
  • зрители-
  • подкаст

Вижте какви са техните коментари

Зрителите скочиха срещу Кати след признанията ѝ пред Мон Дьо - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Кати направи интересни признания пред Мон Дьо по време на участието си в неговия подкаст. Тя коментира, че е получила доста уроци от живота. Масово обаче зрителите не са останали особено очаровани от телевизионната изява на певицата, която сподели, че около 5-6 години е била номер едно в България:

Какво мислят зрителите обаче:

"Деградацията на обществено ни е чалга музиката и такива като нея, от които децата вземат пример. Пълно падение и срам!"...

"Голямо самочувствие, голямо нещо! Днес никой не правел хитове и запомнящи се песни като нейната "волна пеперуда"...

"Каква номер 1? Тя даже и не трябва да си помисли, че има гласа на Десислава, Преслава, Анелия, Глория, Камелия!"

"Преди няколко предавания на "Като две капки вода "имитираха нейна песен. Тя беше в публиката и се чудеше къде да гледа. Имитацията се превърна в пародия, публиката се заливаше от смях, а тя приличаше на изпаднала тетка от каруцата. Сега голямо самочувствие извади. Защо изобщо я вадят от архивите на чалгата, вместо да забранят такива жалки същества да се показват".

"Честно казано аз съм от поколението, през което време Кати беше в разгара на кариерата си. Но нито тогава, нито сега смятам, че е била много популярна, та камо ли да е номер 1! Имаше много по-известни певици, които и до ден-днешен продължават да бъдат актуални - Ивана, Глория, Тони Дачева и още други", смятат хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаберих

    11 7 Отговор
    - Каква е приликата между жените и медалите?
    - Първо трябва да се бориш за тях, за да ги спечелиш, а после ти увисват на врата!

    08:11 30.09.2025

  • 2 лоза

    15 0 Отговор
    на "Като две шапки боза " имитираха нейна песен.

    08:16 30.09.2025

  • 3 Какъв е проблема

    27 0 Отговор
    Ако Кати напише мемоари от периода си в Поморие , като барманка на небезизвестна дискотека , ще счупи всякакви касови рекорди. Аз съм волна пеперуда " в стая с 10-тина мутри. От тогава пропя .

    08:18 30.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коста

    16 2 Отговор
    Ауиу колко много чалгари имало в България . И Слави Трифонов бил виновен за чалгарията. Ами Планета Пайнер. Упоменатите певачки и лапачки? Не съм виждал Слави по без гащи на сцената обаче чалга певици да.

    08:37 30.09.2025

  • 6 Оставете

    7 2 Отговор
    Жената на мира! Аве и се и търси внимание , нормално е!

    08:37 30.09.2025

  • 7 име

    12 0 Отговор
    Тва ся кали ли е кати ли е? Или е кати с Л накрая? Всеки вижда кви пари правят анжали като фики и фитки и се натиска за концерти. Простите са тяхните слушатели, които плащат билети за нези концерти и правят тези ангали известни и богати.

    08:45 30.09.2025

  • 8 ХхА

    13 0 Отговор
    Мина ти времето, стой си дома и си върши къщната работа, а пък може и нещо друго да се хванеш да работиш. За певица не ставаш, поради една много проста причина - работата на певиците е да пеят, а най-важното да го могат!

    08:55 30.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рони

    5 0 Отговор
    Тази я подхвърляха от мутри до шофьорите им, сега много важна станала на стари години. Да бъде благодарна че някой я е взел въобще тогава и да си мисли да изпълзява от нафталина.

    09:13 30.09.2025