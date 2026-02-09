Валентина Каролева пред Мон Дьо: Бях на 10 г., когато разбрах, че майка ми взима наркотици

Валентина Каролева направи изключително откровено и тежко признание пред Мариян Станков – Мон Дьо в предаването "Събуди се", разказвайки за травматичното си детство, загубата на майка си и пътя към стабилност и любовта в живота си, пише bgdnes.bg.
„Когато бях на 10 години разбрах, че всъщност майка ми не взима лекарства, а наркотици", сподели актрисата от филма "Доза щастие". По думите ѝ истината ѝ е била разкрита постепенно, но някои картини са останали завинаги в съзнанието ѝ:
„Помня, когато пред мен си би инжекция венозно с хероин. Опитах се да ѝ помогна по някакъв начин, но беше като филм на ужасите."
Валентина призна, че наркотиците са присъствали постоянно около нея – както в семейството, така и в средата ѝ.
„Наркотиците винаги са били около мен – в някои компании и не мога да излъжа, че никога не съм пробвала някаква субстанция."
Един от най-тежките моменти в живота ѝ идва по време на бременността ѝ.
„Мъжът ми съобщи, че майка ми е починала, докато бях бременна. Тогава нямах сълзи в очите си и си казах, че всичко ще бъде наред."
Тя си спомня, че е позвънила на брат си, който бил съсипан, а последните думи на майка ѝ били зловещи:
„Последното, което чух от майка ми, беше: „Дяволът иска да си ме вземе"."
На следващия ден тялото ѝ било открито, а по-късно станало ясно, че е имала и неоткрити сърдечни проблеми.
В разговора Валентина Каролева говори и за любовта си с Владимир – връзка, започнала още в тийнейджърските ѝ години.
„Владимир си ме избра и ме спечели. Започнахме с чатове във Фейсбук и покрай общи срещи се харесахме. Бях на 16 години."
Той се връщал в България на всеки три месеца, а връзката им преминала през трудности:
„Егоизмът ни разделя. Винаги човек иска да си е на неговото."
Въпреки това тя подчертава, че днес получава от него истинска подкрепа:
„Той ми дава истинска подкрепа в професионалния ми път. Той наистина иска да успея."
С откровения си разказ Валентина Каролева показа колко тежък може да бъде пътят от травмата към изцелението – и колко решаващи са подкрепата, осъзнатостта и любовта, за да продължиш напред.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
09:46 09.02.2026
2 Сила
09:47 09.02.2026
3 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Аааааа, сега разбирам защо имаш БЪГ в тъпата еврейска кратуна
09:49 09.02.2026
4 Гаргамел ама не Главчо
09:49 09.02.2026
5 Тупано
Коментиран от #6, #7, #9, #14
09:49 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пушката да смаже
До коментар #5 от "Тупано":Ходил е само до оградат на казармата.
09:51 09.02.2026
8 СТИГА БЕ
Намерила си и ти къде да се изповядаш
Коментиран от #13
09:51 09.02.2026
9 мисля
До коментар #5 от "Тупано":Че е братчед на Кондьо :)
Коментиран от #10
09:58 09.02.2026
10 Тупано
До коментар #9 от "мисля":Благодаря! Кондьо, Мондьо, все тая.
10:12 09.02.2026
11 Каква е тази, някой знае ли нещо за нея?
11:13 09.02.2026
12 Кой какъв е
11:50 09.02.2026
13 007 лиценз ту кил
До коментар #8 от "СТИГА БЕ":Имаше наркомани и по соца. Малобройни, но имаше. Хероинови, друго нямаше.
12:05 09.02.2026
14 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Тупано":Такива в казармата не взимаха. На наборната комисия разтваряха бузките и проверяваха.
Коментиран от #15
12:07 09.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.