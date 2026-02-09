Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Валентина Каролева пред Мон Дьо: Бях на 10 г., когато разбрах, че майка ми взима наркотици

Валентина Каролева пред Мон Дьо: Бях на 10 г., когато разбрах, че майка ми взима наркотици

9 Февруари, 2026 09:44 2 449 15

„Помня, когато пред мен си би инжекция венозно с хероин. Опитах се да ѝ помогна по някакъв начин, но беше като филм на ужасите.", разказва Каролева

Валентина Каролева пред Мон Дьо: Бях на 10 г., когато разбрах, че майка ми взима наркотици - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Валентина Каролева направи изключително откровено и тежко признание пред Мариян Станков – Мон Дьо в предаването "Събуди се", разказвайки за травматичното си детство, загубата на майка си и пътя към стабилност и любовта в живота си, пише bgdnes.bg.

„Когато бях на 10 години разбрах, че всъщност майка ми не взима лекарства, а наркотици", сподели актрисата от филма "Доза щастие". По думите ѝ истината ѝ е била разкрита постепенно, но някои картини са останали завинаги в съзнанието ѝ:

„Помня, когато пред мен си би инжекция венозно с хероин. Опитах се да ѝ помогна по някакъв начин, но беше като филм на ужасите."

Валентина призна, че наркотиците са присъствали постоянно около нея – както в семейството, така и в средата ѝ.

„Наркотиците винаги са били около мен – в някои компании и не мога да излъжа, че никога не съм пробвала някаква субстанция."

Един от най-тежките моменти в живота ѝ идва по време на бременността ѝ.

„Мъжът ми съобщи, че майка ми е починала, докато бях бременна. Тогава нямах сълзи в очите си и си казах, че всичко ще бъде наред."

Тя си спомня, че е позвънила на брат си, който бил съсипан, а последните думи на майка ѝ били зловещи:

„Последното, което чух от майка ми, беше: „Дяволът иска да си ме вземе"."

На следващия ден тялото ѝ било открито, а по-късно станало ясно, че е имала и неоткрити сърдечни проблеми.

В разговора Валентина Каролева говори и за любовта си с Владимир – връзка, започнала още в тийнейджърските ѝ години.

„Владимир си ме избра и ме спечели. Започнахме с чатове във Фейсбук и покрай общи срещи се харесахме. Бях на 16 години."

Той се връщал в България на всеки три месеца, а връзката им преминала през трудности:

„Егоизмът ни разделя. Винаги човек иска да си е на неговото."

Въпреки това тя подчертава, че днес получава от него истинска подкрепа:

„Той ми дава истинска подкрепа в професионалния ми път. Той наистина иска да успея."

С откровения си разказ Валентина Каролева показа колко тежък може да бъде пътят от травмата към изцелението – и колко решаващи са подкрепата, осъзнатостта и любовта, за да продължиш напред.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 12 Отговор
    По онова време всеки втори взимаше Паркизан, но не бяхме всички наркомани.

    Коментиран от #3

    09:46 09.02.2026

  • 2 Сила

    32 0 Отговор
    Извинявам се , че не съм в течение на събитията ....но коя е Валентина ???!!!???

    09:47 09.02.2026

  • 3 Ганчо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аааааа, сега разбирам защо имаш БЪГ в тъпата еврейска кратуна

    09:49 09.02.2026

  • 4 Гаргамел ама не Главчо

    9 3 Отговор
    „Последното, което чух от майка ми, беше: „Дяволът иска да си ме вземе" Сатанизмът е пропит в битието на този народ още от кукерството и нестинарството та до модерното театрално и филмово изкуство.

    09:49 09.02.2026

  • 5 Тупано

    20 0 Отговор
    А кой е Мондьо? В казармата ходил ли е?

    Коментиран от #6, #7, #9, #14

    09:49 09.02.2026

  • 7 пушката да смаже

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тупано":

    Ходил е само до оградат на казармата.

    09:51 09.02.2026

  • 8 СТИГА БЕ

    14 1 Отговор
    КОЙ на онова време ще смее да вземе наркотици,,, и от къде ще ги купи
    Намерила си и ти къде да се изповядаш

    Коментиран от #13

    09:51 09.02.2026

  • 9 мисля

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тупано":

    Че е братчед на Кондьо :)

    Коментиран от #10

    09:58 09.02.2026

  • 10 Тупано

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "мисля":

    Благодаря! Кондьо, Мондьо, все тая.

    10:12 09.02.2026

  • 11 Каква е тази, някой знае ли нещо за нея?

    8 0 Отговор
    Факти се чудят с какво да си пълнят страницата, започнаха с глупости да ни занимават!?

    11:13 09.02.2026

  • 12 Кой какъв е

    4 0 Отговор
    Не ставаш положителен герой като петниш починалата си майка, независимо защо и как - не го приемам!

    11:50 09.02.2026

  • 13 007 лиценз ту кил

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "СТИГА БЕ":

    Имаше наркомани и по соца. Малобройни, но имаше. Хероинови, друго нямаше.

    12:05 09.02.2026

  • 14 007 лиценз ту кил

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тупано":

    Такива в казармата не взимаха. На наборната комисия разтваряха бузките и проверяваха.

    Коментиран от #15

    12:07 09.02.2026

