Тежка инфекция обезобразила фолк певицата Лияна (ВИДЕО)

"Аз бях обезобразена!", с тези тежки и болезнени думи певицата Лияна сподели откровено в интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо за тежките битки, които е водила през годините с многобройните здравословни проблеми. За първи път тя говори открито за една обаче сериозна здравословна битка, която е преобърнала живота ѝ и е оставила трайна следа – както физически, така и емоционално.

Лияна разкри, че е преминала през тежка инфекция на костния мозък, наложила две операции. Последиците били ужасяващи.

"Преди първата операция главата ми стигаше до ключицата", разказва тя, но категорично отговаря на въпроса на Мон Дьо защо Бог ѝ е изпратил всички тези болести, че вярата ѝ в Бог я се спасила от всички заболявания и несгоди със здравето: "Бог спасява! Това е целият смисъл".

В разговора си с журналиста Лияна говори и за другата страна на болката – чуждото мнение и мълвите по неин адрес. По думите ѝ през годините е била обект на жестоки слухове, подигравки и публични унижения, които често са заличавали човешкото в нея.

"Никога не съм си представяла, че човек може да е толкова плитък, че да ме разглежда като предмет. Аз съм много повече от визия", заявява тя категорично и отсича, че се е отървала от всички хора, които са искали да я сложат в рамката на това, което четат за нея и това, което те искат тя да бъде.

С горчива ирония Лияна отбеляза, че за себе си е чела какви ли не абсурдни и злобни неща: "За мен не съм прочела само, че не съм си изяла детето".

"Никога не съм била оставяна от мъж, поради причината, че те са се чувствали много комфортно с мен", споделя още изпълнителката за мъжете в живота си и отдава това не на безупречната си визия, а на душата си. Била е наранявана, за да бъде умишлено отслабена, но казва, че никога няма да спре да се доверява.

Лияна отправи обаче силен апел, насочен към мъжете, но и към обществото като цяло: "Спрете да разглеждате жените като предмети. Ако някой ви постави алена буква заради миналото ви – той не е човек".

Днес Лияна е научила, че вече не иска да се крие и да се съобразява с чуждите очаквания.

"Не искам повече моят свят да бъде докосван от нечисти ръце… най-накрая се харесвам", завършва тя – с увереността на човек, минал през болка, но намерил сили да се изправи и да приеме себе си такава, каквато е.