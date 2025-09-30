Моника Белучи навършва 61 г. днес - една жена, другото име на красотата

Преди около 30 години младата Моника Белучи върна на италианките славата на най-сексапилните жени на света. От времената на София Лорен, Джина Лолобриджида, Клаудия Кардинале и Орнела Мути насам, само Моника Белучи успя да накара целия свят да говори за нейната красота, пише woman.bg.

Моника – женствена, чувствена, прелъстителна, със сочни устни и бронзова кожа – винаги е била жена от плът и кръв, която не се е стремила да бъде нито икона на стила, нито твърде авангардна. В нейния случай образът ѝ винаги е отговарял директно на мъжките желания. Красотата ѝ беше разбираема на всички езици на планетата – и светът отказваше да повярва, че Белучи остарява.

Белучи днес навършва 61 години и изобщо не се притеснява от възрастта си. Тя гледа философски на красотата, на успеха, на парите и на властта си над мъжете. Моника е мъдра и спокойна, пази личния си живот в тайна от медиите, но при това всеки журналист, който е имал късмета да ѝ вземе интервю, казва, че тя е много приветлив и сърдечен събеседник. Тя често бива забелязана с цигара или парче пица в ръка, но никога в размъкнат анцунг – защото е жена до мозъка на костите си.

През 90-те тя беше фотомодел, но през онези години, когато нямаше и помен от „бодипозитив“, тя се смяташе за „твърде сочна“. За киното обаче формите ѝ се оказаха идеални – знойната италианка стана основна действаща героиня в мъжките фантазии чрез европейските артхаус филми. Комерсиалните проекти дойдоха по-късно. Във филмографията на красавицата фигурират „Дракула“ на Франсис Форд Копола, „Малена“, двете „Матрици“, „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, „Братя Грим“, „Бонд“- епопеята на Сам Мендес, „На Млечния път“ на Емир Кустурица и „Необратимо“.

Освен това именно Белучи беше избрана за ролята на Клеопатра в „Астерикс и Обеликс: мисия Клеопатра“, който беше най-скъпоструващият европейски филм за времето си. Моника се е справяла страхотно с роли на проститутки – режисьорите виждали у нея женствеността, необходима за сюжета, а затова и нейните образи на Мария Магдалина, Малена и други роли са чудесни опити да се покаже историята на поруганата красота.

И още няколко щриха. Тъй като Белучи е разкошна жена, тя е била рекламно лице на най-луксозни марки като Cartier, Dolce & Gabbana, Dior. В реклама на Dolce & Gabbana тя участва още през далечната 1992 г. заедно с актрисата Изабела Роселини, като и до днес поддържа контакти с италианските дизайнери. Те много добре усещат каква е тя – точно техния формат, чувствена, желана, подчертана от дантели и ярко червило.