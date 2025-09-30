Новини
Любопитно »
Моника Белучи навършва 61 г. днес - една жена, другото име на красотата

Моника Белучи навършва 61 г. днес - една жена, другото име на красотата

30 Септември, 2025 11:12 558 4

  • моника белучи-
  • рожден ден

Женствена, чувствена, прелъстителна, със сочни устни и бронзова кожа

Моника Белучи навършва 61 г. днес - една жена, другото име на красотата - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди около 30 години младата Моника Белучи върна на италианките славата на най-сексапилните жени на света. От времената на София Лорен, Джина Лолобриджида, Клаудия Кардинале и Орнела Мути насам, само Моника Белучи успя да накара целия свят да говори за нейната красота, пише woman.bg.

Моника – женствена, чувствена, прелъстителна, със сочни устни и бронзова кожа – винаги е била жена от плът и кръв, която не се е стремила да бъде нито икона на стила, нито твърде авангардна. В нейния случай образът ѝ винаги е отговарял директно на мъжките желания. Красотата ѝ беше разбираема на всички езици на планетата – и светът отказваше да повярва, че Белучи остарява.

Белучи днес навършва 61 години и изобщо не се притеснява от възрастта си. Тя гледа философски на красотата, на успеха, на парите и на властта си над мъжете. Моника е мъдра и спокойна, пази личния си живот в тайна от медиите, но при това всеки журналист, който е имал късмета да ѝ вземе интервю, казва, че тя е много приветлив и сърдечен събеседник. Тя често бива забелязана с цигара или парче пица в ръка, но никога в размъкнат анцунг – защото е жена до мозъка на костите си.

През 90-те тя беше фотомодел, но през онези години, когато нямаше и помен от „бодипозитив“, тя се смяташе за „твърде сочна“. За киното обаче формите ѝ се оказаха идеални – знойната италианка стана основна действаща героиня в мъжките фантазии чрез европейските артхаус филми. Комерсиалните проекти дойдоха по-късно. Във филмографията на красавицата фигурират „Дракула“ на Франсис Форд Копола, „Малена“, двете „Матрици“, „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, „Братя Грим“, „Бонд“- епопеята на Сам Мендес, „На Млечния път“ на Емир Кустурица и „Необратимо“.

Освен това именно Белучи беше избрана за ролята на Клеопатра в „Астерикс и Обеликс: мисия Клеопатра“, който беше най-скъпоструващият европейски филм за времето си. Моника се е справяла страхотно с роли на проститутки – режисьорите виждали у нея женствеността, необходима за сюжета, а затова и нейните образи на Мария Магдалина, Малена и други роли са чудесни опити да се покаже историята на поруганата красота.

И още няколко щриха. Тъй като Белучи е разкошна жена, тя е била рекламно лице на най-луксозни марки като Cartier, Dolce & Gabbana, Dior. В реклама на Dolce & Gabbana тя участва още през далечната 1992 г. заедно с актрисата Изабела Роселини, като и до днес поддържа контакти с италианските дизайнери. Те много добре усещат каква е тя – точно техния формат, чувствена, желана, подчертана от дантели и ярко червило.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече

    1 1 Отговор
    Не бих...

    Коментиран от #4

    11:14 30.09.2025

  • 2 Тя вече е дърта,

    1 2 Отговор
    Но дъщеря й все още става.

    11:20 30.09.2025

  • 3 Р.Н

    0 1 Отговор
    Икона...

    11:21 30.09.2025

  • 4 бакши

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вече":

    кофти, жената на теб разчиташе:Р

    11:22 30.09.2025