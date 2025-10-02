Изкуственият интелект, променливият свят и трансформацията от двама братя

Братята Богой и Никола Богданови са бизнес трансформатори, които помагат на организации и екипи, работещи хора, да се адаптират към бързо променящия се и силно конкурентен свят. С тяхна помощ са се преобразували цели екипи, бизнес разбирания и системи за производства.
Гъвкавостта (Agile философия) е най-голямото им вдъхновение и в същото време инструментариум и направление.
Никола завършва "Информатика" и "Електронен Бизнес и Електронно управление", а Богдан "Компютърни науки" и "Електронен Бизнес и Електронно управление" във Факултет по математика и информатика към Софийски университет.
Професионалният опит и на двамата като мениджъри, Agile коучoве, IT Team лидери и софтуерни инженери, включва имена, като Endava, REWE Digital, Coca Cola, EPAM, IBM, VMware, Cisco Systems, HP, SAP и други.
Част от мисията им за повече адаптивност към съвременния динамичен живот, е създадената от тях и единствена у нас конференция за модерно управление и взаимоотношения Business Agility Bulgaria, която ще се състои на 5.10. за втори път. Тя има за цел да внедри в България съвременния начин на управление - модерния мениджмънт, който по-скоро граничи с лидерството и с високата емоционална интелигентност.
“Сега светът толкова бързо се изменя, че дългосрочното планиране вече не е ефективно - всеки ден сме базирани на реалност, която утре вече не съществува.
Светът е променлив, динамиката е много голяма, идват нов тип бизнеси, нови ограничения, изкуствен интелект, войни, болести, цялата тази дигитализация и глобализация вкарват много променливи”, споделят братята.
Бихте ли дали определение на agile философията с няколко думи?
Богой:
Това е способността бизнесът да се променя и адаптира моментално при външни промени и катаклизми.
Никола:
Философия за модерен бизнес , чрез която се постига истинска гъвкавост, тъй като в момента всичко се променя много бързо и имаме нужда от философия, която залага на екипната работа, на отговорността, на създаването на приоритети, на това да поставим клиента в центъра, да се овластяват служителите, за да са по-иновативни, да се залага на отворено мислене към бизнеса и организацията.
В днешния свят на луда конкуренция може ли да се каже, че има нестабилност и несигурност във всичко?
Богой:
В момента способността на бизнесите да дефинират дългосрочни планове и да ги изпълняват, не е в смисъла , в който това се случваше допреди едни 15 години.
Никола:
Сега светът толкова бързо се изменя, че дългосрочното планиране вече не е ефективно - всеки ден сме базирани на реалност, която утре вече не съществува.
Светът е променлив, динамиката е много голяма, идват нов тип бизнеси, нови ограничения, изкуствен интелект, войни, болести, цялата тази дигитализация и глобализация вкарват много променливи.
Откога се практикува достатъчно сериозно аджайл философията в България?
Богой:
Agile като философия набира популярност през ранната 2001-ва година. У нас навлиза малко по-късно - през 2005-та година. И оттогава избухва като тренд, първо в ай ти света. Сега, с нашата конференция, го разпространяваме вече и извън ай ти света. Прилагаме го при фармацевти, производства и други. Първо тази философия се появи в ай ти света, защото спецификата на разработка на софтуер по принцип не изисква сериозни физически ресурси и промяната на софтуерния продукт е сравнително евтино нещо. От друга страна в софтуерния свят конкуренцията е страшна и глобализацията удря много по-рано. Това предполага тези компании да бъдат много по-креативни и да мислят постоянно как да се развиват.
Корените на тези agile модели започват всъщност от производството на автомобили. През 50-те години, “Тойота” става компания номер едно и побеждава американската компания “Форд” по печалба и успеваемост, и то след II световна война, без ресурси и финанси… Причината е, че “Форд” имат ресурси, но не ги използват ефективно, бълват много автомобили, има много брак, а междувременно японците променят модела и с хитро поведение, макар и с по-малко ресурси, стават по-успешни. След време този гъвкав модел се заимства от ай ти компаниите, които имат нужда от бърза реакция спрямо конкуренцията.
Кои са основните инструменти на agile поведението?
Богой:
Има най-различни умения, които трябва да се развиват за да бъдеш успешно гъвкав. За публична реч например. Тя е част от така наречените people skills - човешки умения. Ние вярваме, че именно те са изключително важни в този променлив свят и са важни за цялата компания, като трябва да се инвестира много в тях. Именно затова сме поканили Ива Дойчинова да направи уъркшоп по публична реч на нашето събитие. Професионалният коуч Вася Ванкова пък ще сподели опит и ще даде съвети по отношение на “силата да слушаш”. Емоционалната интелигентност също е много важна. Росен Рашков, който работи с мениджъри на най-високи нива, ще сподели опит на нашето събитие как да си гъвкав, да абсорбираш новостите и да реагираш на промени, как да бъдеш лидер, който да мотивира хората да дават максимума от себе си.
Трите основни направления, които са в основата на agile поведението са - стратегия и организационна трансформация, лидерство и човешки умения и инструменти и технологии, т.е. изпълнителската част.
Никола:
Поканили сме хора с изключителен опит, които да споделят конкретни казуси. Например Анхел Медилина, който е трансформирал много банки из цяла Южна Америка, Ян Хофмайстер, CEO на голямата компания за недвижими имоти “Друумс”, който ще разкаже как въвеждането на изкуствен интелект променя целия модел на работа и изисква вече определени умения. Казусите, свързани с гъвкавата трансформация са много и засягат теми, като имплементирането на психологията на хората в създаване на един продукт, как предположенията могат да бъдат пагубни понякога за оцеляване на една банка, какво се случва след първоначалния “хайп” от наличието на изкуствен интелект, всъщност толкова ли е лесно всичко или напротив, как един човек може да променя обществото и други.
Богой:
Тъй като трябва да се действа тук и сега, събитието ни е ориентирано към практически решения, затова професионални коучове, като Ангелина Димова, Диана Рачева, Вася Ванкова, ще помагат на различни служители или мениджъри на компании да разрешат конкретни проблеми или казуси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
07:26 02.10.2025
2 ъхъ
07:58 02.10.2025
3 Верно ли
Коментиран от #6
07:59 02.10.2025
4 Като почнат да гледат към тавана
Дано онзи горе ни прости кражбите.
08:00 02.10.2025
5 Ха-ха
08:11 02.10.2025
6 Нищо друго
До коментар #3 от "Верно ли":Освен да печелят пари и то много! Иначе лалат едни и същи безсмислени клишета, пълни с чуждици, за да изглеждат по високопарни! На тези, ако им дадеш да завъртят сами някакъв бизнес, стигат до третия месец и фалират - имам няколко такива лични познати.
08:17 02.10.2025
7 БеГемот
08:19 02.10.2025
8 Новичок
Авторката" вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...
08:19 02.10.2025