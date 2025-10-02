Изкуственият интелект, променливият свят и трансформацията от двама братя

Братята Богой и Никола Богданови са бизнес трансформатори, които помагат на организации и екипи, работещи хора, да се адаптират към бързо променящия се и силно конкурентен свят. С тяхна помощ са се преобразували цели екипи, бизнес разбирания и системи за производства.

Гъвкавостта (Agile философия) е най-голямото им вдъхновение и в същото време инструментариум и направление.

Никола завършва "Информатика" и "Електронен Бизнес и Електронно управление", а Богдан "Компютърни науки" и "Електронен Бизнес и Електронно управление" във Факултет по математика и информатика към Софийски университет.

Професионалният опит и на двамата като мениджъри, Agile коучoве, IT Team лидери и софтуерни инженери, включва имена, като Endava, REWE Digital, Coca Cola, EPAM, IBM, VMware, Cisco Systems, HP, SAP и други.

Част от мисията им за повече адаптивност към съвременния динамичен живот, е създадената от тях и единствена у нас конференция за модерно управление и взаимоотношения Business Agility Bulgaria, която ще се състои на 5.10. за втори път. Тя има за цел да внедри в България съвременния начин на управление - модерния мениджмънт, който по-скоро граничи с лидерството и с високата емоционална интелигентност.

“Сега светът толкова бързо се изменя, че дългосрочното планиране вече не е ефективно - всеки ден сме базирани на реалност, която утре вече не съществува.

Светът е променлив, динамиката е много голяма, идват нов тип бизнеси, нови ограничения, изкуствен интелект, войни, болести, цялата тази дигитализация и глобализация вкарват много променливи”, споделят братята.

Бихте ли дали определение на agile философията с няколко думи?

Богой:

Това е способността бизнесът да се променя и адаптира моментално при външни промени и катаклизми.

Никола:

Философия за модерен бизнес , чрез която се постига истинска гъвкавост, тъй като в момента всичко се променя много бързо и имаме нужда от философия, която залага на екипната работа, на отговорността, на създаването на приоритети, на това да поставим клиента в центъра, да се овластяват служителите, за да са по-иновативни, да се залага на отворено мислене към бизнеса и организацията.

В днешния свят на луда конкуренция може ли да се каже, че има нестабилност и несигурност във всичко?

Богой:

В момента способността на бизнесите да дефинират дългосрочни планове и да ги изпълняват, не е в смисъла , в който това се случваше допреди едни 15 години.

Никола:

Откога се практикува достатъчно сериозно аджайл философията в България?

Богой:

Agile като философия набира популярност през ранната 2001-ва година. У нас навлиза малко по-късно - през 2005-та година. И оттогава избухва като тренд, първо в ай ти света. Сега, с нашата конференция, го разпространяваме вече и извън ай ти света. Прилагаме го при фармацевти, производства и други. Първо тази философия се появи в ай ти света, защото спецификата на разработка на софтуер по принцип не изисква сериозни физически ресурси и промяната на софтуерния продукт е сравнително евтино нещо. От друга страна в софтуерния свят конкуренцията е страшна и глобализацията удря много по-рано. Това предполага тези компании да бъдат много по-креативни и да мислят постоянно как да се развиват.

Корените на тези agile модели започват всъщност от производството на автомобили. През 50-те години, “Тойота” става компания номер едно и побеждава американската компания “Форд” по печалба и успеваемост, и то след II световна война, без ресурси и финанси… Причината е, че “Форд” имат ресурси, но не ги използват ефективно, бълват много автомобили, има много брак, а междувременно японците променят модела и с хитро поведение, макар и с по-малко ресурси, стават по-успешни. След време този гъвкав модел се заимства от ай ти компаниите, които имат нужда от бърза реакция спрямо конкуренцията.

Кои са основните инструменти на agile поведението?

Богой:

Има най-различни умения, които трябва да се развиват за да бъдеш успешно гъвкав. За публична реч например. Тя е част от така наречените people skills - човешки умения. Ние вярваме, че именно те са изключително важни в този променлив свят и са важни за цялата компания, като трябва да се инвестира много в тях. Именно затова сме поканили Ива Дойчинова да направи уъркшоп по публична реч на нашето събитие. Професионалният коуч Вася Ванкова пък ще сподели опит и ще даде съвети по отношение на “силата да слушаш”. Емоционалната интелигентност също е много важна. Росен Рашков, който работи с мениджъри на най-високи нива, ще сподели опит на нашето събитие как да си гъвкав, да абсорбираш новостите и да реагираш на промени, как да бъдеш лидер, който да мотивира хората да дават максимума от себе си.

Трите основни направления, които са в основата на agile поведението са - стратегия и организационна трансформация, лидерство и човешки умения и инструменти и технологии, т.е. изпълнителската част.

Никола:

Поканили сме хора с изключителен опит, които да споделят конкретни казуси. Например Анхел Медилина, който е трансформирал много банки из цяла Южна Америка, Ян Хофмайстер, CEO на голямата компания за недвижими имоти “Друумс”, който ще разкаже как въвеждането на изкуствен интелект променя целия модел на работа и изисква вече определени умения. Казусите, свързани с гъвкавата трансформация са много и засягат теми, като имплементирането на психологията на хората в създаване на един продукт, как предположенията могат да бъдат пагубни понякога за оцеляване на една банка, какво се случва след първоначалния “хайп” от наличието на изкуствен интелект, всъщност толкова ли е лесно всичко или напротив, как един човек може да променя обществото и други.

Богой:

Тъй като трябва да се действа тук и сега, събитието ни е ориентирано към практически решения, затова професионални коучове, като Ангелина Димова, Диана Рачева, Вася Ванкова, ще помагат на различни служители или мениджъри на компании да разрешат конкретни проблеми или казуси.