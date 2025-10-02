Новини
Любопитно »
Натали Трифонова взе важно решение за бебето (СНИМКА)

2 Октомври, 2025 13:59 1 221 13

  • натали трифонова-
  • синоптичка-
  • бебе-
  • стволови клетки-
  • пъпна връв

Младата майка реши да замрази стволови клетки на малкия Арън

Натали Трифонова взе важно решение за бебето (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само преди близо седмица синоптичката Натали Трифонова сподели щастливата новина, че е станала майка за пръв път. На бял свят малко преди рождения ден на водещата се появи синът ѝ Арън - плод от любовта ѝ със състезателя Мартин Чой.

Към първия кадър на бебето Натали написа "Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!", а под снимката бързо се натрупаха стотици благопожелания и честитки. Хиляди харесаха снимката на новороденото отроче.

Сега обаче Натали Трифонова сподели, че е взела много важно и сериозно решение за сина си, а именно да запази негови стволови клетки, известни със способността си да лекуват тежки заболявания като левкемия. Именно от тях произлизат всички други клетки в организма и имат уникалната способност да се делят и да се превръщат в различни типове клетки – кръвни, костни, нервни и други. При новородените най-ценни са клетките, които се извличат от пъпната връв и плацентата непосредствено след раждането. Тези клетки са млади, „чисти“ и без натрупани увреждания, което ги прави особено ценни за медицината.

"Избрах да съхраня стволови клетки на моето момче. Надявам се никога да не се налага да ги използваме, но това дава поне мъничко спокойствие на всяка неспокойна майка(а ние всички сме такива, когато се отнася за здравето на децата ни).", споделя водещата в профила си в Инстаграм за важното решение.


