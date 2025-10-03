Новини
Нова гигантска планета озадачи учените с растежа си

3 Октомври, 2025 09:11

В продължение на месеци планетата е поглъщала по шест милиарда тона газ и прах всяка секунда

Нова гигантска планета озадачи учените с растежа си - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Планета на 620 светлинни години от Земята озадачава учените, тъй като отбелязва рекорден "скок в растежа“, пише plovdiv24.bg.

В продължение на месеци планетата е поглъщала по шест милиарда тона газ и прах всяка секунда. Далечният свят, официално известен като Cha 1107-7626, се намира в съзвездието Хамелеон и е това, което учените наричат ​​"Междузвездна планета“. Това означава, че е свободно плаваща маса , която се движи сама в пространството, вместо да обикаля около звезда, както Земята обикаля около Слънцето.

Вградена във въртяща се спирала от газ и прах, планетата привлича постоянен поток от нова материя, за да подхранва растежа си, в процес, наречен акреция.

Въпреки че това е най-бързият взрив на акреция, регистриран някога, изследователите смятат, че това е "последната капка“ растеж на планетата.

Съавторът на изследването д-р Александър Шолц, астроном от университета в Сейнт Андрюс, каза пред Daily Mail: "Тази планета-измамник е почти приключила с растежа си. Наистина силните скокове в растежа биха се случили по-рано, докато обектът все още е бил обвит в прах и газ, невидим за нас“.

Въпреки че Cha 1107-7626 вече е между пет и десет пъти по-голяма от Юпитер, планетата все още е в начален стадий на развитие.

През този период от съществуването си, тези самотни обекти понякога могат да започнат изключително бързи периоди на растеж, известни като акреционни изблици.


